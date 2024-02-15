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Женщина упала в обморок на встрече Досаева с населением

Встреча акима Алматы Ерболата Досаева с населением Ауэзовского района, женщина упала в обморок Фото: скриншот видео
Жительница Алматы упала в обморок на встрече акима Алматы Ерболата Досаева с населением Ауэзовского района, сообщает корреспонент Zakon.kz.

На встрече женщина со слезами на глазах рассказала акиму, что ее семью выселяют из дома. Попросила акима помочь в решении этой проблемы. 

"У нас последняя надежда – встреча с вами. У нас самым рэкетирским захватом отнимают единственное жилье. Мы остаемся на улице из-за коррупции, из-за того, что никто не хочет видеть справедливость. 1 марта у нас произошел пожар, сгорел дом. Во время пожара пострадало и другое здание. Вот документы, подтверждающие незаконность построенного двухэтажного общежития. Черным по белому в документах написано, что общежитие было построено без разрешительных документов, самовольно. Стоит общежитие, внизу пять комнат, наверху пять комнат, везде проведен газ. Как можно было дать разрешение на проведение газа на 10 точек, если на две не разрешают? Хозяин подает в суд, а судья отклоняет все наши ходатайства по пересмотру", – рассказала алматинка.

По ее словам, во время пожара пострадало соседнее здание, владелец которого потребовал 32 млн за нанесенный ущерб. Однако нигде не зарегистрировал свое здание – ни в урбанистике, ни в ГАСКе, один единственный документ на руках – это акт о приемке, где стоят подписи, не имеющие никакого отношения к строительству и ко всем этим органам. 

"Человек – бывший начальник пожарной части, который был уволен за коррупцию. Ни ДП, ни прокуратура, никто не хочет рассматривать", – добавила она.

Аким Алматы пообещал женщине помочь семье и дал соответствующее поручение начальнику Управления градостроительного контроля, ДЧС города. 

"Есть начальник Управления градостроительного контроля, обратитесь к нему. Я не знаю, остались ли после пожара факты, подтверждающие неправильное строительство этого общежития. Я попрошу ДЧС Алматы посмотреть факты пожара, у вас же расследования всегда проводят по итогам, откуда и почему, соблюдались ли нормативы строительства. На основании чего собственник нового здания подал иск на компенсацию. Я поручения дам. Вы не переживайте, мы вам поможем, для суда дадим вам основания", – пообещал Ерболат Досаев.

После алматинка заявила, что у них нет столько времени на ожидание, поскольку семью выселяют из дома с ребенком-инвалидом на руках. 

"Я дам поручение Департаменту юстиции по судебным исполнителям. Разберитесь, приостановите действия. По мере возможности поможем, мы не всемогущие, дать поручения тем или другим я не могу. Есть департаменты и представители центральных госорганов, которые мне не подчиняются. Я могу только попросить их", – заявил аким.

Однако после разговора женщине стало плохо и она упала в обморок. Присутствующие в зале помогли ей. Ерболат Досаев попросил оказать всю необходимую помощь и вызвать врачей. 

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