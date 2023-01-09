Месси и Роналду сыграют друг против друга
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Товарищеский поединок пройдет 19 января на стадионе имени Короля Фахда, передает пресс-служба французского коллектива. За 10 дней до матча, это противостояние между Месси и Роналду некоторые назвали историческим, так как не исключено, что они встречаются на поле в последний раз. Также они не играли друг против друга больше двух лет. Последний раз это было в декабре 2020 года, когда "Ювентус" Роналду переиграл "Барселону" Месси – 3:0, в матче Лиги чемпионов. В том матче португалец оформил дубль.
Перед встречей с "Аль-Насром" подопечные Кристофа Гальтье 18 января проведут матч с другой командой из ОАЭ – "Аль-Хилаль".