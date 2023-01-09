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Месси и Роналду сыграют друг против друга

Футбол Турне по Ближнему Востоку Фото: Instagram/psg
Звезды мирового футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду планируют сыграть друг против друга, в рамках тура французского клуба по Ближнему Востоку. "Парижане" подтвердили о визите 19 января в Эр-Рияд, где и пройдет товарищеская игра "ПСЖ" и "Аль-Насра", сообщает Zakon.kz.

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Товарищеский поединок пройдет 19 января на стадионе имени Короля Фахда, передает пресс-служба французского коллектива. За 10 дней до матча, это противостояние между Месси и Роналду некоторые назвали историческим, так как не исключено, что они встречаются на поле в последний раз. Также они не играли друг против друга больше двух лет. Последний раз это было в декабре 2020 года, когда "Ювентус" Роналду переиграл "Барселону" Месси – 3:0, в матче Лиги чемпионов. В том матче португалец оформил дубль.


Перед встречей с "Аль-Насром" подопечные Кристофа Гальтье 18 января проведут матч с другой командой из ОАЭ – "Аль-Хилаль".  

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