В Казахстане утвердили концепцию миграционной политики на 2023 – 2027 годы

Опубликован текст Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, утвержденрной правительством республики, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает 7 направлений реализации Концепции:

Первое направление миграционной политики – образовательная иммиграция, целью которой является позиционирование Казахстана как регионального образовательного хаба – "Казахстан – центр академической мобильности и притяжения ведущих ученых и специалистов по наиболее востребованным специальностям".

Второе направление миграционной политики – бизнес-иммиграция, которую необходимо стимулировать на фоне усиливающейся в мире глобальной конкуренции за инвестиции – "Казахстан – территория свободной экономической, финансовой активности и новых возможностей".

В частности, иностранным предпринимателям, инвестировавшим в экономику РК сумму эквивалентную 300 тысяч долларов, будет пересмотрены условия выдачи инвесторских виз.

Третье направление – привлечение квалифицированных трудовых мигрантов в Казахстан с акцентом на иностранных специалистов по дефицитным профессиям, имеющих высокую степень профессиональной квалификации, которые обеспечат трансферт технологий и подготовку национальных кадров – "открытость для квалифицированных кадров".

Четвертое направление – переосмысление регулирования этнической миграции – "Сохранение национальных традиций и укрепление экономических связей с исторической родиной через вовлечение этнических казахов – граждан других стран в развитие Казахстана".

В частности, внедрение карты "Ата жолы" для этнических казахов, в первую очередь являющихся профессионалами высокого уровня либо успешными бизнесменами.

Пятое направление – выполнение международных обязательств по работе с беженцами, лицами, ищущими убежище, а также лицами без гражданства и оказание помощи беженцам, лицам, ищущим убежища, и лицам без гражданства на территории РК.

Шестое направление – защита прав трудовых мигрантов (эмигранты), являющихся гражданами Казахстана.

Седьмое направление – стимулирование внутренней мобильности казахстанцев для выравнивания демографических дисбалансов между трудоизбыточными и трудодефицитными регионами за счет пересмотра программ переселения.

Как отмечают разработчики документа, динамика миграционных потоков последних лет показывает рост численности эмигрантов с высшим образованием и сокращение встречного притока в страну высокообразованных иммигрантов: за 10 лет число въехавших в страну лиц с высшим образованием сократилось более чем вдвое и составило 1,9 тыс. человек в 2020 году.

Это свидетельствует о том, что эмиграция в значительной степени охватывает образованную молодежь и квалифицированных специалистов, что влияет на качество человеческого капитала республики.

По возрастным группам в 2019 году доля лиц в возрасте от 0 до 15 лет в числе выбывающих за пределы страны составляет 25,8 %, в то время когда эти данные в численности прибывающих составляют 13,8 %, в 2020 году они составляли 25,6 % и 15,7 %, соответственно, что свидетельствует о высокой доле уезжающих детей и молодежи совместно с родителями.

Предварительной стадией эмиграции казахстанцев является учеба в зарубежных учебных заведениях, так как Казахстан является активным участником глобального рынка образовательных услуг.

Основными стимулами для выезда за рубеж с целью получения высшего образования для казахстанской молодежи являются более высокое качество и престижность зарубежного образования, желание увидеть мир и расширить свой кругозор, изучение иностранных языков, для определенной части студентов – дальнейшее трудоустройство и проживание за рубежом.

Как отмечается в концепции, таким образом проявляется "оборотная сторона" образовательной миграции из республики: утрата страной части интеллектуального потенциала из-за желания определенной части мигрантов остаться жить и работать в других странах после завершения обучения.

Происходящие миграционные процессы обозначили проблему необходимости развития "человеческого капитала", и государственная политика формировалась с целью воздействия на модернизацию страны.

Вместе с тем указывается, что крупные города Казахстана стали привлекательными для мигрантов своей инфраструктурой и возможностями, все больше граждан Казахстана отдают предпочтение жизни в городах. С точки зрения государства урбанизация является катализатором развития, экономика становится более эффективной и диверсифицированной, возникают новые формы производства, расширяется сфера услуг, углубляются профессиональные знания, активизируется инновационная деятельность.

Однако массовая стихийная миграция из сельской местности в города вызывает проблемы как для сельских районов, где возникает нехватка рабочих рук, так и для городов. В городах эти проблемы связаны с жилищным строительством, развитием городской транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимостью развития сферы социальных услуг, обеспечением экологической безопасности жителей.

В то же время центральные, северные и восточные регионы страны в силу низкого естественного демографического прироста, не обеспечивающего восполнение численности населения и покрытия миграционного оттока, понесли потери численности населения.

Наиболее значительные в Костанайской области (-4,6 %), в Северо-Казахстанской области (- 3,5 %) и Восточно-Казахстанской области (- 2,7 %).

Меры по решению проблем внутри региональной диспропорции расселения населения были конкретизированы в рамках программ занятости, реализованных с 2011 по 2021 годы.

Как отмечают разработчики, только за период 2017 – 2020 годы в рамках этих программ в Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Костанайскую, Павлодарскую и Северо-Казахстанскую области были переселены порядка 32 тыс. человек, половина из них составили лица трудоспособного возраста.

Вместе с тем принимаются дополнительны меры по регулированию потока миграции из стран Евразийского экономического союза.

В рамках этих мер выдано более 1 618,9 тыс. разрешений трудовым иммигрантам из стран с безвизовым режимом для осуществления трудовой деятельности в домашних хозяйствах, при этом ими в бюджет республики уплачен индивидуальный подоходный налог в размере более 29,9 млрд тенге.

С учетом геополитической ситуации в сопредельных странах предполагается, что Казахстан останется привлекательным для трудящихся мигрантов, и прежде всего из стран ЕАЭС.

Текущая геополитическая ситуация, глобальное санкционное противостояние, влияющие на мировую экономику и современные миграционные процессы, обуславливают изменения миграционной ситуации в Республике Казахстан. В первую очередь это обусловлено притоком трудовых мигрантов из Средней Азии за счет перетока из РФ, увеличением количества мигрантов из самой РФ и числа беженцев и лиц, ищущих убежище, а также использованием мигрантами Казахстана как транзитной территории для выезда в третьи страны, - говорится в документе.

Кроме того, наблюдаются миграционное давление с РФ на приграничные регионы Казахстана, рост стоимости аренды жилья и отдельных видов услуг.

По оценочным данным, в случае ухудшения ситуации в РФ численность россиян в возрасте 18-35 лет, желающих временно или постоянно покинуть свою страну и пересечь границу с Казахстаном, составит 818 тыс. человек, в том числе 145 тыс. в приграничных регионах.

При избыточном росте численности мигрантов трудоспособного возраста имеются риски сужения рынка труда для казахстанских граждан и возникновения социальной напряженности. С другой стороны, с учетом миграционной ситуации снижается поток граждан, уезжающих за пределы Казахстана. С 1 января по 1 сентября 2022 года из страны выбыло 18,3 тыс. граждан, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года ниже на 14% (на 1 сентября 2021 года выбыло 21,2 тыс. человек, за весь 2021 год – 32,2 тыс. человек), при этом в 2019 году за пределы РК выехало 45,2 тыс. человек, - отмечают в правительстве.

Вместе с тем в текущем году наблюдается поток приезжающих в Казахстан, за 8 месяцев 2022 года прибыло на 49% больше граждан по сравнению с аналогичном периодом прошлого года или 9 595 человек к 6 339 человек.

Последние геополитические события несут и перспективы для развития экономики Казахстана – это релокация производств, новых технологий, переезд квалифицированных специалистов прежде всего в IT-сфере.

С учетом этого необходимо введение специальной визы для "цифровых кочевников", гарантирующей ее обладателю право проживать и работать в РК в течение длительного периода.

Более подробно ознакомиться с концепцией можно здесь.