Телефонные мошенники активизировались в новом году: как их распознать

Злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных организаций, коммунальных служб, но чаще всего они говорят, что звонят из банка.

О том, как распознать аферистов, Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.



Телефонные мошенники стали назойливыми, они могут атаковать потенциальную жертву, названивая по несколько раз в день и с разных номеров. При этом они используют разные телефонные номера и всегда заводят речь о деньгах. Они готовы на все ради того, чтобы завладеть персональной и платежной информацией граждан и получить доступ к их деньгам.

Признак №1. Мошенники звонят первыми.

Злоумышленники звонят якобы из службы безопасности вашего банка и сообщают об изменении номера телефона, привязанного к вашему банковскому мобильному приложению. Таким образом для предотвращения мошеннических действий "служба безопасности банка" вынуждена заблокировать на 180 дней ваш банковский счет.

Есть несколько вариантов "спасения" ваших денег – перевести их на "безопасный" счет, продиктовав полные реквизиты карточки и код из SMS, либо скачать "секретное" приложение, которое якобы используется во всем мире для борьбы с онлайн-мошенниками.

Речь идет о приложениях AnyDesk и TeamViewer, с помощью которого мошенники могут удаленно подключиться к любым устройствам и управлять ими. Скачать AnyDesk можно в любом официальном магазине Play Market или App Store, набрав в поисковике слово "поддержка".

"Появится красное приложение с белым ромбиком, называется AnyDesk, нажимаете на него и устанавливаете. Это наше официальное приложение по борьбе с мошенничеством", – обычно говорят злоумышленники.

СОВЕТ: не верьте звонящим, которые заводят речь о деньгах, кем бы они ни представлялись. Не стоит следовать инструкциям незнакомцев и тем более передавать им личную информацию.

Не скачивайте сомнительные приложения! Многие думают, что стоит прервать сессию удаленного доступа, просто выключив устройство, и тогда мошенники не смогут получить доступ к онлайн-банкингу. Однако преступники за считанные секунды могут считать все данные с телефона пользователя и перенести их на свое устройство. Также мошенники с помощью программ удаленного доступа могут завладеть другой важной информацией: паролями в аккаунты пользователя, в электронную почту, контактами. Или же они могут "внедрить" в гаджет своей жертвы шпионские программы, которые будут передавать им важные сведения, включая SMS-коды и коды в Push-уведомлениях.

Признак №2. Мошенники стараются вызвать сильные эмоции.

Звонящие предупреждают сразу – если вы позвоните сейчас в отделение банка, то никто не озвучит вам информацию по телефону, потому что она является конфиденциальной, а если вы поедете в отделение банка, то потеряете драгоценное время. Тогда, соответственно, злоумышленники могут провести операции в вашем онлайн- или мобильном банкинге, перевести все деньги и оформить подставные кредиты, или же все-таки "банк" заблокирует ваши счета на 180 дней.

Чтобы притупить вашу бдительность, мошенники начинают либо вас запугивать, либо могут сообщить приятную новость о внезапном выигрыше или другом "сюрпризе" в виде "беспроцентной акции по кредитам".

СОВЕТ: просто знайте, что настоящие банковские сотрудники в отличие от мошенников-социальных инженеров не будут вызывать у вас такие сильные чувства, как страх, панику, злость, и никогда не попросят немедленно осуществить перевод с вашей карточки на другой счет, оформить кредит или пойти и снять деньги из банкомата. А когда речь заходит о розыгрышах, конкурсах, в которых вы не принимали участие, то помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Признак №3. Мошенники оказывают психологическое давление и просят сообщить нужные им данные

Только мошенники будут торопить свою потенциальную жертву, не давая ей времени на анализ и обдумывание возникшей ситуации. Для этого злоумышленники продолжат пугать, склоняя людей к тому, чтобы те незамедлительно последовали их инструкциям. "Срочно" — это слово они повторяют много раз.

Каким бы предлогом не воспользовались мошенники, в конечном счете их интересует информация о вашей карте, особенно трехзначный код на ее обороте, срок действия, ПИН-код, а также пароль и логин к вашему банковскому приложению, кодовое слово, коды из банковских уведомлений.

СОВЕТ: Если вы не хотите остаться без денег, да еще и с "чужим" кредитом, оформленным на ваше имя, то никому не сообщайте свои персональные и платежные данные.

Помните, что важные денежные решения не должны приниматься спонтанно. Остановитесь, дайте себе время все обдумать, проконсультируйтесь со специалистами, которые разбираются в банковской сфере. Позвоните в контакт-центр банка, либо в call-центр Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка по номеру "1459".