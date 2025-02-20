Обман с выездом на дом: какие бытовые схемы применяют мошенники

Мошенники часто представляются сотрудниками банков, полиции или госорганов. Однако в последнее время они все чаще выдают себя за работников коммунальных служб – газовой службы, электросетей или водоканала.

Под предлогом проверки или ремонта они проникают в дома, чтобы украсть деньги, ценные вещи или навязать ненужные платные услуги. Особенно часто жертвами таких схем становятся пожилые люди. О том, какие схемы используют мошенники, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

У вас скоро все сломается!

Именно так любят запугивать пенсионеров мошенники, которые представляются сотрудниками жилищно-коммунальных служб, обслуживающих компаний, водоканала и прочих бытовых организаций. Но давайте по порядку.

Сначала псевдокомунальщики совершают обзвоны или даже обходы квартир для того, чтобы выявить, где живут потенциальные жертвы. Они предпочитают коммуницировать в первую очередь с пожилыми людьми, одинокими женщинами и, как ни странно, студентами и в целом молодежью. Здесь все дело в том, что мало кто из молодых людей хорошо разбирается в устройстве домового быта и правилах коммунального обслуживания.

Мошенники представляются любой из служб и сообщают, что в настоящее время проводится проверка/техобслуживание/замена какой-то важной детали: счетчиков, водопроводных труб, пластиковых окон, домофона и т.д. И жильцам необходимо, во-первых, предоставить доступ в помещение, во-вторых, устранить недостатки, которые обязательно найдутся.

Далее у злоумышленников две тактики. Первая – прямое запугивание. Они утверждают, что приборы в вашем доме установлены с нарушениями и если все срочно не исправить, то жильцам светит огромный штраф. Исправить, кстати, можно чуть ли не немедленно. Естественно, за определенную плату, которая тоже весьма велика, но все-таки значительно ниже, чем сумма потенциального штрафа. Дополнительно мошенники могут потребовать плату за несоставление актов нарушений и мнимую срочность вопроса.

Вторая тактика использует понятие "риск упущенной выгоды". Жильцам сообщают, что их техника уже на грани и через некоторое время обязательно сломается. Если это произойдет, то уже тогда будут и штрафы, и оплата последствий. Плановая замена обойдется очень дорого. Но вот прямо сейчас проходит акция, в рамках которой можно все сделать в несколько раз дешевле. Иногда такие схемы применяют компании, продающие, например, окна, двери или кухонное оборудование. Они предлагают сделать огромную скидку, хотя на деле их товары и услуги все еще окажутся в несколько раз дороже рынка. Обычно эта схема рассчитана на пенсионеров, которых легко убедить в том, что предложение уникально и ограничено.

В визитах таких "проверяющих" кроется еще одна опасность – они пытаются собрать личные данные. Обычно это маскируется под проведение опросов и анкетирования. Однако, помимо этого, они изучают обстановку, оценивают стоимость техники и вещей, чтобы потом понимать, какую сумму максимально можно потенциально выманить у жертв.

Собранные данные потом могут быть также использованы в мошеннических схемах с вашими родственниками, при контакте с которыми злоумышленники будут рассказывать те подробности вашей жизни, которые можете знать только вы.

Ну и самое главное. Общение с мошенниками и передача им денег за любые якобы предоставленные услуги в любом случае не решит ваших проблем и не избавит от настоящих проверок и необходимости поддерживать бытовые устройства в порядке.

Налоги, платежи и контрагенты

Еще одна болевая точка, на которую любят давить мошенники, – отчетности и платежи. В зоне риска здесь в основном молодые предприниматели. Но и работающее по найму население тоже может попасть в поле зрения псевдопроверяющих.

Обычно они предпочитают взаимодействовать в мессенджерах – посылают поддельные справки, выписки или даже постановления уполномоченных органов. После этого "специалист" связывается с потенциальной жертвой напрямую и сообщает о якобы страшных возможных последствиях. Представляется он при этом официальным лицом, например, налоговым инспектором или сотрудником финансового мониторинга.

В конце диалога мошенник либо предлагает "решить вопрос" здесь и сейчас путем перечисления определенной суммы на неофициальный счет. Либо даже может быть выставлена похожая на настоящую платежная квитанция с официальными реквизитами.

Все дело в том, что, переводя деньги на счета третьих лиц, вы делаете это добровольно. Особенно если перевод был осуществлен между банками. Но не исключены здесь и дропперские схемы. То есть вы переводите деньги нашим соотечественникам, которые в свою очередь либо переводят их далее по цепочке, либо обналичивают и передают мошенникам. Конечного получателя в этих схемах установить довольно сложно.

Еще одна схема заключается в том, что мошенники отслеживают предложения и закупки предпринимателей, связываются с ними все так же в мессенджерах, втираются в доверие и предлагают свои услуги со скидкой или, например, закупку большой партии за определенный интерес (простым языком – откат). Обещанная выгода может быть довольно велика, поэтому иногда такие схемы все-таки действуют. В результате рано или поздно вам предложат совершить перевод или платеж, который в итоге попадет к мошенникам.

Ну и, наконец, мошенники любят использовать информацию о ваших родственниках и их выдуманных проблемах. Допустим, поинтересуются, знаете ли вы, что у близкого вам человека проблемы. И предложат решить их за него. Это специально будет сделано в тот момент, когда этот человек будет не на связи или, наоборот, занят общением с другими мошенниками. Помните, что вы, во-первых, не несете ответственность за деятельность кого бы то ни было. А во-вторых, есть ряд правил, которые нужно соблюдать.

Фото: АРРФР

Как уберечь себя от псевдокоммунальщиков?

1. В обязательном порядке проверяйте все документы проверяющих и сотрудников любых организаций. Зачастую на проведение проверок и работ у них должен быть "подрядный лист". Не стесняйтесь позвонить в организацию, работником которой представляются проверяющие.

2. Если проблема действительно существует, вы вправе самостоятельно вызвать специалиста из обслуживающей организации и согласовать удобное вам время. Спешка и срочность – признаки мошенничества, поскольку вам стараются не дать времени на принятие осознанных решений.

3. Помните! Никакие финансовые и правовые вопросы не решаются по телефону или в мессенджерах. У вас есть право лично обратиться в любую организацию и запросить консультацию специалиста на месте.

4. Не переводите деньги на счета третьих лиц и не оплачивайте непроверенные выставленные счета в мобильных приложениях банков второго уровня. Даже если мошенническая схема раскроется, средства могут быть потеряны через дропперские схемы.

5. Важно! Расскажите о таких схемах своим друзьям и родственникам, особенно пожилым. Можно сделать так, чтобы они не принимали никаких решений, тем более связанных с оплатой, без вашего согласования.