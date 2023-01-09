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В Улытауской области 8 сутки ищут двух пропавших пастухов

спасательная операция Фото: пресс-служба МЧС РК
В Улытауской области полицейские, спасатели и представители местных исполнительных органов 8 сутки ищут двух пропавших пастухов, сообщает Zakon.kz.

58-летний рабочий зимовки "Кіші Киік" 31 декабря вышел в неизвестном направлении и до сих пор его местоположение неизвестно. Заявление о пропаже поступило 2 января, поиски ведутся 7 сутки. Также 3 января в 18:30 от хозяина зимовки "Тоба" поступило заявление о том, что 44-летний пастух вышел на поиски скота и так и не вернулся.


поиск пастухов

Фото: пресс-служба МЧС РК



9 января к поискам подключилась авиация МЧС.

Маршрут, по которому велись поиски: город Жезказган - зимовка "Тоба" и зимовка "Кіші Киік" - город Жезказган.

Департамент по ЧС Улытауской области предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период:

  • гражданам перед выездом в дорогу на автомобилях обращать внимание на погодные условия и штормовые предупреждения;
  • необходимо заменить летние шины на зимние и иметь с собой в машине лопату и топор, теплые вещи, спички и свечи, запас продуктов и ГСМ, набор инструментов и буксировочный трос, аптечку первой медицинской помощи и заряженный мобильный телефон.
  • в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить на круглосуточный единый номер службы спасения "112" или по номеру "101".

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