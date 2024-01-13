В Костанайской области пастух заблудился в степи: его ищут вторые сутки

Пастух пропал в Костанайской области, его третьи сутки ищут спасатели и полицейские, сообщает Zakon.kz.

Пропавшего пастуха ищут уже несколько суток в Костанайской области – мужчина не выходит на связь с 11 января, пишет Qostanay.TV.

По информации спасателей, пропавший сельчанин работает пастухом в местном крестьянском хозяйстве. Он вышел из дома в селе Татьяновка (Мендыкаринский район) 10 января, 11 числа он перестал выходить на связь. В поисках задействованы три спасателя и единица техники, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в Костанайской области объявлено штормовое предупреждение: синоптики "Казгидромет" прогнозировали снег, метель.

Ранее, в конце декабря, 58-летняя женщина вместе с 11-летней внучкой пропали без вести в Костанайской области. 26 декабря они вышли из дома в селе Степное, чтобы поймать попутку. Но до пункта назначения не доехали. Позднее их нашли мертвыми на окраине села.

