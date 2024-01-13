Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Костанайской области пастух заблудился в степи: его ищут вторые сутки

В Костанайской области пастух заблудился в степи: его ищут вторые сутки Фото: pixabay
Пастух пропал в Костанайской области, его третьи сутки ищут спасатели и полицейские, сообщает Zakon.kz.

Пропавшего пастуха ищут уже несколько суток в Костанайской области – мужчина не выходит на связь с 11 января, пишет Qostanay.TV.

По информации спасателей, пропавший сельчанин работает пастухом в местном крестьянском хозяйстве. Он вышел из дома в селе Татьяновка (Мендыкаринский район) 10 января, 11 числа он перестал выходить на связь. В поисках задействованы три спасателя и единица техники, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в Костанайской области объявлено штормовое предупреждение: синоптики "Казгидромет" прогнозировали снег, метель.

Ранее, в конце декабря, 58-летняя женщина вместе с 11-летней внучкой пропали без вести в Костанайской области. 26 декабря они вышли из дома в селе Степное, чтобы поймать попутку. Но до пункта назначения не доехали. Позднее их нашли мертвыми на окраине села.

Читайте также

Фото: Qazaq Air
Авиакомпания Qazaq Air возобновила прямые рейсы из Астаны в Новосибирск
Фото: МЧС РК
На трассе в Актюбинской области спасли 55 иностранцев
Фото: wikimedia
В Астане назвали места, организованные для крещенских купаний
Жанель Абдрахманова
Костанай Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам
Строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: