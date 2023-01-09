Вошли в доверие: потерпевшие выступили по делу финпирамиды в суде

Главное судебное разбирательство по делу финансовых пирамид Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology продолжается. Сегодня заслушали показания потерпевших, сообщает Zakon.kz.

Главное судебное разбирательство по делу казахстанских вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова по факту создания ими финпирамиды и участия в деятельности ОПГ рассматривается в Алмалинском районном суде Алматы в online-режиме. Известно, что количество потерпевших приблизительно 200 человек.

9 января, во второй части судебного процесса, суд ознакомился с показания 3 пострадавших: Тимура Оспанова, Сардора Хакимова и Каната Несипбекова.



Один из потерпевших, проживающий в Астане Тимур Оспанов, пояснил, что вложил деньги в эту аферу только потому, что представители компании были из религиозной среды.

"Никого из вкладчиков я не знал. Я вложил в общей сложности 15 млн тенге. Изначально в декабре 2020 года, я внес сумму в 10 млн тенге, в январе 2021 года я внес еще 5 млн тенге. Я вложил деньги, потому что доверился поручителям. Договор заключался сроком на три месяца, его надо было либо прервать, либо продлить. Выплаты я получал дважды - в декабре и январе 2021 года. В итоге в общей сложности я получил дивиденды в размере одного млн 700 тыс. тенге. Проблемы начались примерно в апреле 2021 г. Тогда уже в интернете началась шумиха. Последний вклад я сделал в январе. Получил дивиденды 1700 млн тенге. Сумма ущерба составляет 13 млн 300 тыс. тенге, с учетом, полученных мною дивидендов. Дивиденды падали мне через банковское приложение. Наличие медийных личностей закрепило уверенность, что все достоверно и на законных основаниях", - пояснил потерпевший Оспанов.

Второй потерпевший, Сардор Хакимов, рассказал суду, что до этого был знаком лично с Мейирханом Шерниязовым и Азимжаном Саидбаевым.

"Изначально я вложил 5 млн тенге, примерно в августе 2020 года, потом еще вложил 3 млн тенге. В общей сложности я внес 8 млн тенге. В июле я посмотрел в соцсетях ролик о том, что можно увеличить свой доход. Договор я заключил уже потом. Первым делом я созвонился с Азимжаном, удостоверился, что все законно, до этого компания ТОО "Astex.kz" уже благополучно выигрывала тендера, ведь они именно под этим видом продвигали свою деятельность. Я сейчас не помню, сколько раз я получал дивиденды, то ли 4, то ли 5. Потом я спохватился, когда прекратилась выдача вознаграждений. В тот момент, мне позвонил Руслан Бурканов и предупредил, что Алмас Курмангалиев не выходят на связь и деньги не известно где. Тогда я узнал, что таких как я много". Потерпевший Сардор Хакимов

Третий потерпевший Канат Несибеков, рассказал, что с Алмасом Курмангалиевым его познакомил друг.

"Я вложил порядка 260 млн тенге, дивиденды получил примерно 180 млн тенге. Я видел рекламу, видел, что ребята стараются, работают. В конце когда начались трудности, я просил Алмаса, чтобы меня взяли в штат компании "Astex.kz", чтобы я увидел, что происходит. Прямо во время работы я находился, смотрел все договоры, проверял. Люди приходили, которые вкладывали деньги и не могли их вернуть. Контактировал я в основном с Алмасом Курмангалиевым и иногда с Данией Рахимовой. Я не скрываю, что знаком с подсудимым Тимуром Рустемовым. Я заключал каждый раз новые договора, порядка 40 штук набралось. Среди вкладчиков были и те, кто привлекал к этому своих родственников, потом делили между собой вознаграждения. Общая сумма моего ущерба составляет порядка 77 млн тенге". Канат Несипбеков

Показания пострадавших, суд продолжит слушать 10 января. Суд пройдет в том же режиме с 10:00, предположительно, до 18:30.

Ранее прокурор Ерлан Куланбаев зачитал всем подозреваемым обвинительный акт.



