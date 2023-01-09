Два железнодорожных рейса из Алматы и Шымкента отменили 10 января

Железнодорожный рейс пассажирского поезда №25/26 Алматы – Шымкент отменили 10 января по техническим причинам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает АО "Пассажирские перевозки", отменяется курсирование пассажирского поезда Тальго отправлением со станции Алматы-2 10 января и со станции Шымкент 11 января.



"Для перевозки пассажиров вместо отмененного поезда назначается на один рейс разовый поезд №505/506, сформированный из стандартных вагонов. Отправление состава из Алматы – 10 января, из Шымкента – 11 января", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажирам, отказавшимся от поездки, будет произведен полный возврат стоимости проезда.

"Пассажирам, проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет произведена выплата разницы стоимости проезда в установленном порядке согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом. Национальный перевозчик приносит свои извинения за доставленные неудобства", – отметили в компании.

8 декабря 2022 года министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в кулуарах Сената объяснил отмену рейсов поездов "Тальго" в Казахстане.