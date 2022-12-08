В МИИР объяснили отмену рейсов Тальго в Казахстане

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в кулуарах Сената объяснил отмену рейсов поездов Тальго в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они сообщили, что 8 декабря 2022 года отменили два рейса Тальго. Они поинтересовались, связано ли это с погодными условиями.

"И с погодными условиями тоже. Дело в том, что поезд Тальго по нашим требованиям должен проходить дополнительный технический осмотр и плюс – он требует более детального осмотра, так как ездит с другим скоростным режимом. И мы сказали, если из-за погодных условий или в силу каких-то технических задержек вы не можете обеспечить тот временной промежуток, который Тальго должен делать, если у вас идут задержки там, мне дали справку, в 6-7 часов, тогда нужно переводить на обычный режим, пока вы не исправите эту ситуацию". Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

Он добавил, что в течение нескольких дней вопрос разрешится, так как технический осмотр достаточно быстро проводится.

"Если все нормально будет, вернут обратно". Каирбек Ускенбаев

Также министр объяснил задержку других поездов.

"Несколько дней необходимо потерпеть. Вы же помните ситуацию, когда сход в Карагандинской области 17 ноября был, и получилось, что на обе стороны дорога была перекрыта. Большое количество поездов тогда скопилось, и это существенную нагрузку дало в плане логистики, и его последствия сейчас выправляются. Еще несколько дней надо потерпеть. Пока планируется четыре дня, это же техника. Сейчас сложно сказать, но я не говорю о месяцах, я говорю: несколько дней". Каирбек Ускенбаев

Задержка поездов, добавил глава МИИР, связана с тем, что накопилось много поездов, так как логистика нарушилась.

"Задержки нарушили систему движения локомотивов, людей, которые работают. Порядок наведем. Раньше такой проблемы (задержек. – Прим. ред.) не было. В последнее время (появилась. – Прим. ред.). Наверное, нам нужно внимательно еще раз посмотреть (о создании условий для пассажиров при длительной задержке рейса и с авиаперевозчиками. – Прим. ред.)". Каирбек Ускенбаев

Ранее сообщалось, что приостановлено курсирование пассажирского поезда Тальго №105 сообщением "Алматы-2 – Петропавловск". В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" заверили, что "пассажирам будет произведен полный возврат стоимости билетов".