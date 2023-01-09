Дальнобойщик из Кыргызстана провел в кювете на трассе Самара – Шымкент 6 суток

Водитель автовоза Volvo из Кыргызстана на 797 км трассы Самара – Шымкент, справившись с управлением, съехал в кювет, после чего 6 суток не мог самостоятельно вернуться на дорогу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД РК, вытащить грузовик, груженный автомобилями, не представлялось возможным, но полицейские приезжали и справлялись о самочувствии мужчины и наличия питания, воды.

"Я благодарен полицейским за помощь и поддержку все эти 6 суток", - сказал водитель.





9 января совместными усилиями полицейских и работников АО "Казавтожол" грузовая автомашина была отбуксирована с помощью спецтехники на дорогу.