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Дальнобойщик из Кыргызстана провел в кювете на трассе Самара – Шымкент 6 суток

дальнобойщик Фото: скриншот видео
Водитель автовоза Volvo из Кыргызстана на 797 км трассы Самара – Шымкент, справившись с управлением, съехал в кювет, после чего 6 суток не мог самостоятельно вернуться на дорогу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД РК, вытащить грузовик, груженный автомобилями, не представлялось возможным, но полицейские приезжали и справлялись о самочувствии мужчины и наличия питания, воды.

"Я благодарен полицейским за помощь и поддержку все эти 6 суток", - сказал водитель.


9 января совместными усилиями полицейских и работников АО "Казавтожол" грузовая автомашина была отбуксирована с помощью спецтехники на дорогу.

Елена Беляева
Самара МВД РК Шымкент
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