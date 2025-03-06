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Происшествия

Автовоз с семью легковыми автомобилями слетел в кювет на трассе Самара – Шымкент

автовоз слетел в кювет на трассе в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 23:23 Фото: пресс-служба МЧС РК
6 марта днем в Актюбинской области на 822 км трассы Самара – Шымкент во время патрулирования сотрудники МЧС обнаружили грузовой автомобиль груженный семью легковыми машинами который слетел в кювет, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС с помощью вспомогательной техникой "Вахтовка" отбуксировали большегруз на очищенный участок дороги.

"Водитель продолжил свой путь в г. Уральск. МЧС настоятельно рекомендует не выезжать за пределы населенного пункта при объявлении штормового предупреждения!" – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что массовая авария произошла на трассе Астана – Караганда – Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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