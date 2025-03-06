Автовоз с семью легковыми автомобилями слетел в кювет на трассе Самара – Шымкент

Фото: пресс-служба МЧС РК

6 марта днем в Актюбинской области на 822 км трассы Самара – Шымкент во время патрулирования сотрудники МЧС обнаружили грузовой автомобиль груженный семью легковыми машинами который слетел в кювет, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС с помощью вспомогательной техникой "Вахтовка" отбуксировали большегруз на очищенный участок дороги. "Водитель продолжил свой путь в г. Уральск. МЧС настоятельно рекомендует не выезжать за пределы населенного пункта при объявлении штормового предупреждения!" – рассказали в министерстве. Ранее сообщалось, что массовая авария произошла на трассе Астана – Караганда – Алматы.

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