Автовоз с семью легковыми автомобилями слетел в кювет на трассе Самара – Шымкент
Фото: пресс-служба МЧС РК
6 марта днем в Актюбинской области на 822 км трассы Самара – Шымкент во время патрулирования сотрудники МЧС обнаружили грузовой автомобиль груженный семью легковыми машинами который слетел в кювет, сообщает Zakon.kz.
Спасатели МЧС с помощью вспомогательной техникой "Вахтовка" отбуксировали большегруз на очищенный участок дороги.
"Водитель продолжил свой путь в г. Уральск. МЧС настоятельно рекомендует не выезжать за пределы населенного пункта при объявлении штормового предупреждения!" – рассказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что массовая авария произошла на трассе Астана – Караганда – Алматы.
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