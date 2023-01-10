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В Астане, СКО и ВКО школьников перевели на дистанционный формат учебы

Отмена учебы Фото: pixabay
Учеников оставили учиться дома из-за погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Управления образования акимата Астаны и ДЧС Северо-Казахстанской области распространили сообщения о переводе учеников на обучение из дома из-за морозов.

"В связи с ухудшением погодных условий 10 января 2023 года учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения".УО Астаны и ДЧС СКО

Также на дистанционный формат перевели учеников некоторых районов ВКО. 

Очные занятия отменили в школах Глубоковского и Курчумского районов.

Из-за гололеда учащиеся 0-11 классов первой смены учатся дистанционно в Глубоковском районе (Белоусовская СШ имени О. Бокея, СШ имени Ы. Алтынсарина, Белоусовская ОШ имени Д. Кунаева, Белокаменская ОШ, Белоусовская НШ, Берёзовская СШ, Предгорненская СШ, Верх-Берёзовская НШ).

Из-за метели учащиеся 0-9 классов первой смены учатся дистанционно в Курчумском районе (Акжайлауская НСШ).

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Астана Восточно-Казахстанская область Северо-Казахстанская область
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