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В Астане школьников и ряд студентов перевели на дистанционное обучение

В Астане школьников и ряд студентов перевели на дистанционное обучение Фото: pixabay
По данным Управления образования города Астаны, в связи с ухудшением погодных условий 12 декабря 2023 года школьники и студенты перейдут на дисционное обучение, сообщает Zakon.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 12 декабря 2023 года учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении. 

В Костанае и Актау 11 декабря 2023 года школьники были переведены на онлайн-обучение из-за морозов.

Ранее сообщалось, что в мегаполисах и 10 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.

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