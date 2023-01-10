Землетрясение произошло в 25 км от Алматы
Фото: Indiana University
Эпицентр землетрясения находился на территории Талгарского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
10 января в 04:12 сеть сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение.
Эпицентр землетрясения располагался в 25 км на юго-восток от города Алматы на территории Талгарского района Алматинской области.
- Энергетический класс землетрясения 9.0.
- Магнитуда MPV 4.2.
- Координаты эпицентра 43.02° с.ш. 77.09° в.д.
- Глубина 20 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
28 декабря алматинцы почувствовали землетрясение. Тогда эпицентр находился в 261 км к юго-востоку от Алматы, на территории Кыргызстана и границы Китая.
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