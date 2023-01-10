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Землетрясение произошло в 25 км от Алматы

Землетрясение в Алматы Фото: Indiana University
Эпицентр землетрясения находился на территории Талгарского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

10 января в 04:12 сеть сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения располагался в 25 км на юго-восток от города Алматы на территории Талгарского района Алматинской области.

  • Энергетический класс землетрясения 9.0.
  • Магнитуда MPV 4.2.
  • Координаты эпицентра 43.02° с.ш. 77.09° в.д.
  • Глубина 20 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

28 декабря алматинцы почувствовали землетрясение. Тогда эпицентр находился в 261 ​​км к юго-востоку от Алматы, на территории Кыргызстана и границы Китая.

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