Десятки астанчан заявили о мошенничестве при трудоустройстве в Европу

Астанчане заявили, что их обманула компания по трудоустройству в Чехию. Вместо обещанных европейских зарплат и жилья граждане якобы остались с пустыми карманами, сообщает Zakon.kz.

В самой же компании говорят, что не все так однозначно. Мол, она сама стала жертвой обстоятельств, сообщает телеканал "Астана".



Руслан Жакупов в апреле прошлого года в соцсетях увидел предложение по трудоустройству в Европе. Некая компания с положительными отзывами обещала отличные условия и официальный договор сотрудничества, где был прописан возврат оплаченных средств, если что-то пойдет не так.

За помощь казахстанцы платили от 400 тыс. до 1 млн тенге. Уехать в Чехию на заработки Руслан должен был в течение трех месяцев, но Европу парень так и не увидел. Компания обанкротилась и обещала выплатить деньги по частям.

"Предложили вот... график погашения. Ежемесячно. Сначала по 100 тыс., потом – по 150 тысяч в течение полугода. То есть, начиная с ноября месяца, но два месяца уже истекли. Получается третий месяц, но они мне ни копейки не отправили". Житель Астаны Руслан Жакупов

Руслан утверждает, что в аналогичном режиме "ожидания" в столице находятся около 200 человек. Доверие к фирме, по его словам, вызывали консультации с директором, который, якобы, знаком с руководителями профсоюзов Чехии. И даже сам долгое время там работал.

"Когда нам представляла презентацию менеджер Тогжан, она делала акцент на том, что Даулет Туймебай, директор этой фирмы, работал в Республике Чехия. И у него остались связи через профсоюзы, он трудоустраивает людей Казахстана. То есть все законно, все идет быстро и легально". Жительница Астаны Махаббат Тасбулатова

Директор же компании сам считает себя жертвой. По его словам, он получил пакет документов и уже готов был отправить казахстанцев в Европу как на сезонные, так и на долговременные работы. Однако им отказали в визе.

"От Министерства труда Чешской Республики был предоставлен пакет документов. Это квота, разрешение на работу, легальная документация. Но со стороны консульства эти документы были не приняты личным решением консула. Я полагаю, это в связи с глобальными процессами. Так как мне официальных ответов от посольства Чешской Республики не дали". Директор компании Даулет Туймебай

Глава компании утверждает, что не прячется и не убегает от пострадавших. Обещает вернуть все средства гражданам. Якобы 50 млн тенге уже вернули. Выплатить сумму всем пострадавшим он обещает к лету.

"Мы в компании ежемесячно в размере 6 млн тенге готовы возвращать людям. Это в общей совокупности, включительно, июнь, закрыть долг компании за предоставленные услуги. Прошу набраться терпения". Даулет Туймебай

В полиции сообщили, что начали досудебное расследование по статье "Мошенничество".







"В рамках расследования установлено более 60 потерпевших. Материальный ущерб устанавливается. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для принятия обоснованного процессуального решения". Пресс-служба ДП Астаны

В случае, если вина руководителя компании будет доказана, ему грозит до 3,5 млн тенге штрафа, либо лишение свободы на два года с конфискацией имущества.