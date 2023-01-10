Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Школьницу избили в Талдыкоргане: драка попала на видео

Несовершеннолетние в Талдыкоргане сняли на видео избиение школьницы Фото: pixabay
В одной из квартир Талдыкоргана несовершеннолетние избили школьницу. Инцидент попал на видео. Как рассказали Zakon.kz в полиции Жетысуской области, причину конфликта предстоит выяснить.

В Казнете активно распространяют видео, на кадрах которого после телефонного разговора на девочку с кулаками набрасывается сверстница. После к избиению присоединяются еще девушки.

Как сказано в сообщении полиции Жетысуской области, видео было снято 9 января.

"Все участники инцидента установлены и опрошены. Все являются несовершеннолетними, обучающиеся в различных учебных учреждениях областного центра и Каратальского района".Пресс-служба ДП Жетысуской области

Также говорится, что причина конфликта выясняется.

Стоит отметить, что потерпевшая вместе со своей представителем (бабушкой) отказалась обращаться в полицию с официальным заявлением.

"Тем не менее по факту возбуждено административное производство, предусмотренное ст.73-1 КРКоАП (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Материалы на подозреваемых в рукоприкладстве направлены на рассмотрение Комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате".Пресс-служба ДП Жетысуской области

В управлении образования области подтвердили, что все участники события являются несовершеннолетними. И добавили, что случай произошел во внеучебное время.

"Создана специальная комиссия в составе представителей управления образования акимата области, правоохранительных органов, департамента по обеспечению качества в сфере образования. Будет проведена проверка воспитательной работы учебных заведений, в которых они обучаются. Пострадавшей будет оказана вся необходимая психологическая помощь".Пресс-служба управления образования Жетысуской области

Вместе с тем, будет рассмотрен вопрос дальнейшего обучения лиц, применивших физическую силу.

14 декабря 2022 года сообщалось, что военнослужащий избил несколько человек в Жамбылской области.

Читайте также

Три тела обнаружены на месте взрыва в высотке Караганды

МЧС РК: В жилом многоэтажном доме Караганды предположительно произошел взрыв газа

Автор видео об избиении школьницы поделилась новым роликом

Анастасия Московчук
Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
кто не сможет платить ЕСП с 2023 года
Кто не сможет платить ЕСП с 2023 года
Казахстан МВД мат штраф арест мелкое хулиганство
За мат в общественном месте будет грозить штраф 69 тыс. тенге или арест на 30 суток
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления