Школьницу избили в Талдыкоргане: драка попала на видео
В Казнете активно распространяют видео, на кадрах которого после телефонного разговора на девочку с кулаками набрасывается сверстница. После к избиению присоединяются еще девушки.
Как сказано в сообщении полиции Жетысуской области, видео было снято 9 января.
"Все участники инцидента установлены и опрошены. Все являются несовершеннолетними, обучающиеся в различных учебных учреждениях областного центра и Каратальского района".Пресс-служба ДП Жетысуской области
Также говорится, что причина конфликта выясняется.
Стоит отметить, что потерпевшая вместе со своей представителем (бабушкой) отказалась обращаться в полицию с официальным заявлением.
"Тем не менее по факту возбуждено административное производство, предусмотренное ст.73-1 КРКоАП (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Материалы на подозреваемых в рукоприкладстве направлены на рассмотрение Комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате".Пресс-служба ДП Жетысуской области
В управлении образования области подтвердили, что все участники события являются несовершеннолетними. И добавили, что случай произошел во внеучебное время.
"Создана специальная комиссия в составе представителей управления образования акимата области, правоохранительных органов, департамента по обеспечению качества в сфере образования. Будет проведена проверка воспитательной работы учебных заведений, в которых они обучаются. Пострадавшей будет оказана вся необходимая психологическая помощь".Пресс-служба управления образования Жетысуской области
Вместе с тем, будет рассмотрен вопрос дальнейшего обучения лиц, применивших физическую силу.
14 декабря 2022 года сообщалось, что военнослужащий избил несколько человек в Жамбылской области.