Школьницу избили в Талдыкоргане: драка попала на видео

В одной из квартир Талдыкоргана несовершеннолетние избили школьницу. Инцидент попал на видео. Как рассказали Zakon.kz в полиции Жетысуской области, причину конфликта предстоит выяснить.

В Казнете активно распространяют видео, на кадрах которого после телефонного разговора на девочку с кулаками набрасывается сверстница. После к избиению присоединяются еще девушки.

Как сказано в сообщении полиции Жетысуской области, видео было снято 9 января.

"Все участники инцидента установлены и опрошены. Все являются несовершеннолетними, обучающиеся в различных учебных учреждениях областного центра и Каратальского района". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Также говорится, что причина конфликта выясняется.

Стоит отметить, что потерпевшая вместе со своей представителем (бабушкой) отказалась обращаться в полицию с официальным заявлением.

"Тем не менее по факту возбуждено административное производство, предусмотренное ст.73-1 КРКоАП (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Материалы на подозреваемых в рукоприкладстве направлены на рассмотрение Комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате". Пресс-служба ДП Жетысуской области

В управлении образования области подтвердили, что все участники события являются несовершеннолетними. И добавили, что случай произошел во внеучебное время.

"Создана специальная комиссия в составе представителей управления образования акимата области, правоохранительных органов, департамента по обеспечению качества в сфере образования. Будет проведена проверка воспитательной работы учебных заведений, в которых они обучаются. Пострадавшей будет оказана вся необходимая психологическая помощь". Пресс-служба управления образования Жетысуской области

Вместе с тем, будет рассмотрен вопрос дальнейшего обучения лиц, применивших физическую силу.

14 декабря 2022 года сообщалось, что военнослужащий избил несколько человек в Жамбылской области.