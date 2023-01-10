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Названы три знака зодиака, которые проживут счастливую и долгую жизнь

гороскоп, предсказания Фото: pixabay
Cоветская целительница и экстрасенс Джуна Давиташвили в своем предсказании прошлого века упомянула три знака зодиака, которым предстоит прожить интересную, долгую и счастливую жизнь, сообщает Zakon.kz.

Близнецы 

Близнецы легко могут найти общий язык с разными людьми. Они избегают конфликты и это облегчает им жизни. Близнецами сложно манипулировать. Оптимизм — тайное оружие этого знака, что помогает устроить и личную жизнь, и наладить деловую сферу. Люди тянутся к Близнецам, заряжаясь их жизненной энергией. Они настоящие счастливчики.

Львы

Лев — целеустремленный знак. "Вижу цель — не вижу препятствий" — это как раз о них. Львы не размениваются на мелкие достижения. Они не оборачиваются назад и не грустят о прошлом. Это сохраняет нервы и здоровье Львов, что позволяет жить не только дольше, но и лучше. Благодаря природному умению ценить свои усилия, эти люди не изнуряют себя, не делают больше, чем требуется. Львы относятся к себе с уважением и любовью.

Водолей 

Еще один знак, который может прожить долгую и счастливую жизнь, — это Водолей. Люди, которые родились под этим созвездием, оригинальны, имеют нестандартное мышление, потому находят решение даже тех запутанных задач, которые другим не по плечу. Водолеи не искушаются следовать чьему-то совету, всегда выбирая свой путь. Интуиция подсказывает им то направление, которое сделает их жизнь полноценной и радостной, пишет rsute.ru.

4 января астролог назвала знаки зодиака, представителям которых не стоит употреблять алкоголь. 

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