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В Казахстане увеличена квота приема кандасов и переселенцев

В Казахстане увеличена квота приема кандасов и переселенцев Фото: Zakon.kz
В Казахстане увеличена квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Приказом Министра труда и социальной защиты населения региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год установлена в количестве 8 652 человека, что на 566 человек больше, чем в 2022 году.

В 2023 году квота распределена следующим образом:

Для кандасов:

  • по Северо-Казахстанской области – 138 человек, Костанайской области – 150, Абайской области  – 196, Восточно-Казахстанской области – 239, Акмолинской области – 270, Павлодарской области – 932;

Для переселенцев:

  • по Карагандинской области – 33 человека, Улытауской области– 120, Абайской области – 238, Восточно-Казахстанской области – 305, Костанайской области – 530, Северо-Казахстанской области – 2 660, Павлодарской области – 2 841.

Лицам, включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, будет оказана поддержка в виде предоставления субсидий:

  • на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП (241,5 тыс. тенге);
  • для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение 12 месяцев от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тыс. тенге) на семью.

С 1991 года по 1 января 2023 года на историческую родину вернулись 1 млн 107,0 тыс. этнических казахов. Всего в 2022 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 19 178 этнических казахов.

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