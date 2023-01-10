Китай снимает ограничительные и карантинные меры на границе с Казахстаном

С 10 января 2023 года китайская сторона снимает ранее введенные ограничительные и карантинные меры на казахстанско-китайском участке государственной границы, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета государственных доходов МФ РК, китайская сторона намерена принимать автотранспортные средства с возвращением в допандемийный формат перевозок с возможностью въезда транспортных средств на территорию КНР.

При этом водители автотранспортных средств обязаны иметь визы, тесты ПЦР, а также их транспортные средства должны соответствовать международным стандартам.

Как отметили в КГД, впоследствии снятия ограничений на границе требования к характеристикам автотранспортных средств, которые ранее были установлены китайской стороной, привело к недовольству ряда участников внешнеэкономической деятельности, которые во время действия жестких требований к автотранспортным средствам понесли определенные расходы по переоборудованию автотранспорта.

9 января 2023 года в рамках обеспечения координации работы заинтересованных сторон в пункт пропуска "Калжат" выехали представители руководящего состава Комитета государственных доходов МФ РК.

"В ходе проведенного рабочего совещания совместно с пограничной службой, местными исполнительными органами и перевозчиками были даны необходимые разъяснения о порядке прохождения таможенных процедур, а также пересечения государственной границы. В ходе совещания участники внешнеэкономической деятельности задали ряд вопросов, на которые получили конкретные ответы", – сообщили в КГД.

Там отметили, что ведут постоянный мониторинг за ситуацией на границе по таможенному контролю.