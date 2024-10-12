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Законодательство РК

В Минфине объяснили заторы на границе с Китаем борьбой с перекупщиками

граница, пункт пропуска, граница с Китаем, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 11:54 Фото: КГД МФ РК
В Минфине ответили на жалобы перевозчиков по заторам на казахстанско-китайской границе, сообщает Zakon.kz.

Ранее водители рассказали, что занять электронную очередь для пересечения границы с Китаем практически невозможно. Они пояснили, что в сервисе электронного бронирования "CarGoRuqsat" на самых популярных пунктах пропуска "Достык-Авто" и "Нур Жолы" очередь занята на две-три недели вперед.

Перевозчики обратились в госорганы с просьбой приостановить заблаговременную выдачу электронной брони на даты более трех дней. Сейчас ее возможно оформить на месяц вперед. Также в обращении указано, что в телеграмм-чатах техподдержки сервиса "CarGoRuqsat" освободившееся места в очереди перепродают за 100 и более долларов США

В Комитете государственных доходов Минфина отметили, что систему продолжают совершенствовать и усиливают меры безопасности, вводя более строгие меры за нарушения.

"Схему с массовым бронированием и последующей перепродажей брони с использованием программ-роботов выявил сам регистратор электронной очереди и разработчик сервиса – АО "Информационно-учетный центр" Минфина РК. Для системного решения проблемы приняты меры – теперь бронь, которая освобождается, не появляется в реестре "свободных". То есть автомобиль может не прибыть в пункт пропуска, но его очередь "сгорает", что делает невозможным "вторичный рынок" бронирований. Ранее она высвобождалась в рандомном порядке", – добавили в КГД.

В ведомстве пояснили, что допускали, что такие меры приведут к временному "простою" пунктов пропуска и пояснили, что этот период необходимо пережить.

"Эффекта от нововведения не стоит ждать прямо сейчас. Сегодня еще "сгорают" очереди, занятые больше месяца назад не совсем добросовестными пользователями. Два десятка таких пользователей были заблокированы сервисом. Необходимо время, чтобы участники рынка поняли, что перепродавать очередь в принципе нет и не будет возможности, даже используя ботов", – объяснили в КГД.

Также в КГД сообщили, что изучают вопрос внедрения штрафных санкций – удержания денег, если автомобиль, забронировавший очередь, не совершит проезд через границу в указанное время.

4 октября 2024 года в Актюбинской области дальнобойщики попросили навести порядок на казахстанско-российской границе. Утверждают, что им приходится часами, а то и сутками простаивать на пункте пропуска "Жайсан". В КГД заявили, что проблем с казахстанской стороны нет и причину заторов нужно искать в работе российских пограничников, которые не успевают за потоком транспорта из Казахстана.

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