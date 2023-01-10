Как казахстанские педагоги будут проходить аттестацию

Министр просвещения приказом от 30 декабря 2022 года внес изменения в Правила и условия проведения аттестации педагогов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что аттестация педагогов проводится не реже одного раза в пять лет.

Руководители организаций образования проходят:

аттестацию один раз в три года для подтверждения соответствия занимаемой должности;

аттестацию для присвоения квалификационной категории при условии соответствия требованиям, изложенным в правилах.

Аттестация руководителей организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования проводится на уровне управлений образования области, городов республиканского значения и столицы, отдела образования района (города областного значения), уполномоченного органа в области образования.

Аттестация руководителей организаций образования дошкольного воспитания и обучения, а также дополнительного образования, по отношению к которым отделы образования выступают органом государственного управления, проводится отделами образования района (города областного значения).

Предусматривается, что для проведения аттестации педагогов в органе в области образования приказом первого руководителя создаются комиссии для следующих квалификационных категорий:



в организациях образования:

"педагог-стажер", "педагог";

в органах отдела образования района, города областного значения:

"педагог-модератор" (для педагогов и методистов);

"заместитель руководителя третьей квалификационной категории", "заместитель руководителя второй квалификационной категории" (для заместителей руководителя);

"руководитель-организатор" (для руководителей);

в органах управления образования области, города республиканского значения и столицы, при уполномоченном органе в области образования:

"педагог-эксперт", "педагог-исследователь" (для педагогов и методистов);

"педагог-модератор", "педагог-эксперт", "педагог-исследователь" (для педагогов и методистов организаций технического и профессионального, послесреднего образования);

"педагог-мастер" (для методистов);

"заместитель руководителя первой квалификационной категории" (для заместителей руководителя);

"руководитель-менеджер"; "руководитель-лидер" (для руководителей);

при уполномоченном органе в области образования:

"педагог-мастер" (для педагогов);

"педагог-модератор", "педагог-эксперт", "педагог-исследователь", "педагог-мастер" (для организаций образования, подведомственных уполномоченному органу соответствующей отрасли).

В состав комиссии по аттестации педагогов входят педагоги, имеющие стаж работы не менее 10 лет, квалификационные категории "педагог-исследователь" или "педагог-мастер", методисты учебно-методических кабинетов, организаций повышения квалификации, представители общественных и неправительственных организаций, специалисты органов управления образования, подведомственных организаций.

В состав комиссии для аттестации руководителей и заместителей руководителей организаций образования (методических кабинетов) входят представители государственных органов, в том числе местных представительных и исполнительных органов, уполномоченного государственного органа по труду, представители неправительственных организаций, коллегиальных органов управления организаций образования, общественных советов, а также сотрудники структурных подразделений аттестующего органа.

Комиссия состоит из нечетного числа членов (не менее семи человек). Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии без права замены.

Предусматривается, что на заседаниях комиссии ведется аудио- или видеозапись. Аудиовидеозапись хранится в государственном органе, проводящем процедуру аттестации, не менее трех лет.



При этом комиссия соответствующего уровня рассматривает документы аттестуемого два раза в год (до 5 мая и 5 ноября текущего года, соответственно) или в сроки, определенные уполномоченным органом в области образования.

Аттестация включает в себя следующие этапы:

для педагогов:

квалификационная оценка (исключается при использовании информационной системы в связи с автоматизацией процедуры);

комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;

ОЗП и написание эссе (за исключением мастеров производственного обучения и преподавателей по специальным дисциплинам организаций технического и профессионального, послесреднего образования);

для методистов методических кабинетов:

квалификационная оценка;

комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;

для заместителей руководителя организаций образования, заместителей руководителя методических кабинетов на квалификационную категорию "заместитель руководителя третьей квалификационной категории" или "заместитель руководителя второй квалификационной категории":

квалификационная оценка;

комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;

для заместителей руководителя организаций образования, заместителей руководителя и методистов методических кабинетов на квалификационную категорию "заместитель руководителя первой квалификационной категории":

квалификационная оценка;

комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;

собеседование на заседании аттестационной комиссии с презентацией результатов деятельности;

для руководителей организаций образования и методических кабинетов:

очередная аттестация:

квалификационная оценка;

аналитическое обобщение исполнения ключевых показателей деятельности в динамике за аттестационный период;

ОЗП и написание эссе;

собеседование на заседании комиссии с презентацией результатов деятельности;

досрочное присвоение квалификационной категории:

квалификационная оценка;

комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;

собеседование на заседании комиссии с презентацией результатов деятельности.

При этом указывается, что руководители и заместители руководителя методического кабинета структурного подразделения государственного органа в области образования проходят процедуру аттестации как методисты методического кабинета.



