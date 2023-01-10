Как казахстанские педагоги будут проходить аттестацию
Так, говорится, что аттестация педагогов проводится не реже одного раза в пять лет.
Руководители организаций образования проходят:
- аттестацию один раз в три года для подтверждения соответствия занимаемой должности;
- аттестацию для присвоения квалификационной категории при условии соответствия требованиям, изложенным в правилах.
Аттестация руководителей организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования проводится на уровне управлений образования области, городов республиканского значения и столицы, отдела образования района (города областного значения), уполномоченного органа в области образования.
Аттестация руководителей организаций образования дошкольного воспитания и обучения, а также дополнительного образования, по отношению к которым отделы образования выступают органом государственного управления, проводится отделами образования района (города областного значения).
Предусматривается, что для проведения аттестации педагогов в органе в области образования приказом первого руководителя создаются комиссии для следующих квалификационных категорий:
в организациях образования:
- "педагог-стажер", "педагог";
в органах отдела образования района, города областного значения:
- "педагог-модератор" (для педагогов и методистов);
- "заместитель руководителя третьей квалификационной категории", "заместитель руководителя второй квалификационной категории" (для заместителей руководителя);
- "руководитель-организатор" (для руководителей);
в органах управления образования области, города республиканского значения и столицы, при уполномоченном органе в области образования:
- "педагог-эксперт", "педагог-исследователь" (для педагогов и методистов);
- "педагог-модератор", "педагог-эксперт", "педагог-исследователь" (для педагогов и методистов организаций технического и профессионального, послесреднего образования);
- "педагог-мастер" (для методистов);
- "заместитель руководителя первой квалификационной категории" (для заместителей руководителя);
- "руководитель-менеджер"; "руководитель-лидер" (для руководителей);
при уполномоченном органе в области образования:
- "педагог-мастер" (для педагогов);
- "педагог-модератор", "педагог-эксперт", "педагог-исследователь", "педагог-мастер" (для организаций образования, подведомственных уполномоченному органу соответствующей отрасли).
В состав комиссии по аттестации педагогов входят педагоги, имеющие стаж работы не менее 10 лет, квалификационные категории "педагог-исследователь" или "педагог-мастер", методисты учебно-методических кабинетов, организаций повышения квалификации, представители общественных и неправительственных организаций, специалисты органов управления образования, подведомственных организаций.
В состав комиссии для аттестации руководителей и заместителей руководителей организаций образования (методических кабинетов) входят представители государственных органов, в том числе местных представительных и исполнительных органов, уполномоченного государственного органа по труду, представители неправительственных организаций, коллегиальных органов управления организаций образования, общественных советов, а также сотрудники структурных подразделений аттестующего органа.
Комиссия состоит из нечетного числа членов (не менее семи человек). Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии без права замены.
Предусматривается, что на заседаниях комиссии ведется аудио- или видеозапись. Аудиовидеозапись хранится в государственном органе, проводящем процедуру аттестации, не менее трех лет.
При этом комиссия соответствующего уровня рассматривает документы аттестуемого два раза в год (до 5 мая и 5 ноября текущего года, соответственно) или в сроки, определенные уполномоченным органом в области образования.
Аттестация включает в себя следующие этапы:
для педагогов:
- квалификационная оценка (исключается при использовании информационной системы в связи с автоматизацией процедуры);
- комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;
- ОЗП и написание эссе (за исключением мастеров производственного обучения и преподавателей по специальным дисциплинам организаций технического и профессионального, послесреднего образования);
для методистов методических кабинетов:
- квалификационная оценка;
- комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;
для заместителей руководителя организаций образования, заместителей руководителя методических кабинетов на квалификационную категорию "заместитель руководителя третьей квалификационной категории" или "заместитель руководителя второй квалификационной категории":
- квалификационная оценка;
- комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;
для заместителей руководителя организаций образования, заместителей руководителя и методистов методических кабинетов на квалификационную категорию "заместитель руководителя первой квалификационной категории":
- квалификационная оценка;
- комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;
- собеседование на заседании аттестационной комиссии с презентацией результатов деятельности;
для руководителей организаций образования и методических кабинетов:
очередная аттестация:
- квалификационная оценка;
- аналитическое обобщение исполнения ключевых показателей деятельности в динамике за аттестационный период;
- ОЗП и написание эссе;
- собеседование на заседании комиссии с презентацией результатов деятельности;
досрочное присвоение квалификационной категории:
- квалификационная оценка;
- комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;
- собеседование на заседании комиссии с презентацией результатов деятельности.
При этом указывается, что руководители и заместители руководителя методического кабинета структурного подразделения государственного органа в области образования проходят процедуру аттестации как методисты методического кабинета.