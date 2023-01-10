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Казахстанцы завоевали две путевки на чемпионат мира по настольному теннису

Настольный теннис Отбор ЧМ-2023 Фото: Instagram/ttfrk
По итогам очередного дня квалификационного отбора на чемпионат мира по настольному теннису определились спортсмены, которые заработали путевки, среди которых и представители Казахстана. Честь страны в этом году на мировом первенстве Южной Африке представят 2 пары, сообщает Zakon.kz.

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Этой чести удостоились наши игроки в парном разряде: мужская пара и микст. 

Кирилл Герасименко/Алан Курмангалиев – Нима Аламиян/Ношад Аламиян (Иран) 4:0

Айдос Кенжигулов/Зауреш Акашева – Шарат Ачанта/Среа Акула (Индия) 4:3;

Отбор на чемпионат мира-2023 еще продолжается, у казахстанских мастеров малой ракетки есть шансы завоевать путевки в женской паре и мужской одиночке.

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