В Караганде шестерых подростков обвинили в убийстве по неосторожности

Суд приговорил их к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы, а также взыскал моральный вред потерпевшей стороне в размере 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В специализированном суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассмотрели уголовное дело в отношении шестерых несовершеннолетних, которых обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.



Суд установил, что 30 мая 2020 года каждый из подсудимых поочередно наносили удары по различным частям тела и головы пострадавшего, при этом, требуя извинений в защиту несовершеннолетней Д. Потерпевший извинялся и просил прекратить избиение, но нанесение ударов продолжалось. В результате от полученных телесных повреждений он скончался.



"Вина подсудимых доказана материалами уголовного дела, в частности, протоколами осмотра места происшествия, проверки показаний на месте, очных ставок, показаниями свидетелей, эксперта, вещественными доказательствами, видеозаписью, заключениями судебно-видеофонографической, судебно-медицинской экспертиз". пресс служба специализированного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области

Прокурор просил признать подсудимых виновными по статье предъявленного обвинения и назначить каждому 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Потерпевшая сторона просила признать подсудимых виновными и назначить им наказание в пределах санкции ч. 3 ст. 106 УК, удовлетворить гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 10 млн тенге. Сторона защиты просила оправдать подсудимых за отсутствием состава уголовного правонарушения.

На момент совершения преступления пятерым подсудимым только исполнилось 16 лет, одному подсудимому → 17 лет.



Их признали виновными и назначили наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Солидарно с них взыскали компенсацию за моральный вред в сумме 10 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

По данным региональных СМИ, погибший взрослый мужчина домогался до 14-летней девушки. Она пожаловалась своей подруге, а та – рассказала друзьям. После этого, как заявили родители подростков, их дети просто побили мужчину, но смертельные травмы нанес другой человек. Родители осужденных подростков попросили защиты у Верховного суда и президента.