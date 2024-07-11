Жестокое убийство юриста в Алматы: бывший муж выплатит 10 млн тенге семье Айман Асановой

Суд взыскал 10 млн тенге компенсации морального вреда с осужденного в пользу семьи погибшей Айман Асановой. Об этом 11 июля 2024 года рассказали в Верховном суде РК, сообщает Zakon.kz.

В Алмалинский райсуд №2 Алматы обратился мужчина с иском к виновнику смерти его сестры о взыскании с него 50 млн тенге компенсации морального вреда.

"Ответчик в ходе ссоры с бывшей супругой ударил ее ножом 18 раз. От этих многочисленных ран женщина скончалась в больнице. Брат погибшей женщины указал в иске, что ее смерть принесла страдания ему и всем близким. От переживаний скончались бабушка и отец. Моральный вред, нанесенный семье, он оценил в 50 млн тенге. Не признавая иск, представитель ответчика отметил, что виновник в смерти женщины несет за преступление наказание – он лишен свободы на 11 лет и указанной в иске суммой не располагает", – говорится в сообщении.

Суд удовлетворил иск частично.

"Руководствуясь требованиями разумности и справедливости, в пользу истца взысканы 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу". Пресс-служба Верховного суда РК

Напомним, в Алматы в ночь на 12 октября 2022 года скончалась Айман Асанова. Юрист умерла в больнице после множественных ножевых ранений в голову и шею. Вскоре по подозрению в убийстве полицейские задержали ее бывшего супруга.

20 июля 2023 года суд Алматы вынес приговор, в котором говорилось, что подсудимый совершил преступление в состоянии аффекта. Ему дали 1,5 года тюрьмы. Но 5 октября суд изменил приговор и экс-супруг юриста получил 11 лет лишения свободы.