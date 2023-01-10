В Алматы в спецлаборатории "химика" изъяли 100 кг наркотиков

В одном из частных домом Алатауского района Алматы 32-летний мужчина, по совместительству и "химик", и фасовщик, и оптовый реализатор организовал производство наркотиков. Как рассказали Zakon.kz в полиции города, из его спецлаборатории изъято 100 килограммов синтетики.

Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов уточнил, что на протяжении нескольких месяцев "производственник" наладил работу лаборатории, изготавливая в ней синтетический наркотик "мефедрон".

"Мужчина следовал онлайн-инструкциям работодателя. Лабораторному делу его научил куратор, обеспечив поставку необходимого сырья. "Химик" – наркоделец арендовал частный дом с подсобным помещением: в сарае разместил нарколабораторию, сам проживал в основном строении". Дидар Аханов





По данным ведомства, наркодельца задержали в ходе специальной операции.

Нарколаборатория ликвидирована. Как заявили в пресс-службе, при обыске найдены прекурсоры, сырье, готовый к реализации синтетический наркотик и инвентарь в виде стеклянных тар, полиэтиленовых канистр с жидкостями, пробирок, бутылей, весов и электрических печей.

Общий вес изъятого сырья, согласно сообщению, составил 100 килограммов.

"Подозреваемый водворен изолятор временного содержания. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ст.297 ч.3 УК РК". Дидар Аханов

Стоит отметить, один из соучастников преступного бизнеса уже задержан.



Аханов также добавил, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление других звеньев криминального промысла.

6 января стало известно, что Комитет национальной безопасности провел операцию по задержанию наркогруппы, причастной к сбыту особо крупных объемов макового сырья в различных регионах Казахстана.