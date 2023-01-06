КНБ провел спецоперацию в трех городах: наркотики в Казахстан завозили под видом продуктов

Комитет национальной безопасности провел операцию по задержанию наркогруппы, причастной к сбыту особо крупных объемов макового сырья в различных регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По результатам оперативной разработки, как говорится в сообщении КНБ, в Петропавловске задержаны пособники наркогруппировки, у которых изъято около 5,5 тонн данного опиата.



"В рамках второго этапа операции при получении одной тонны макового сырья в Усть-Каменогорске был задержан наркокурьер. Одновременно в Караганде оперативниками КНБ взяты под стражу организаторы наркогруппы, которые хранили в арендованных складских помещениях более 10 тонн наркотического сырья". Пресс-служба КНБ РК

В распространяемом сообщении за 6 января отмечено, что в ходе обысков у участников наркогруппы обнаружены и изъяты травматическое и холодное оружие, а также денежные средства в особо крупных размерах.





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"Предварительным следствием установлено, что опиаты под видом пищевой продукции поступали на территорию Казахстана из-за рубежа и реализовывались в среде наркозависимых лиц". Пресс-служба КНБ РК

Общее количество изъятых наркотиков составило свыше 16 тонн. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия.

Ранее сообщалось, что КНБ пресек канал поставок наркотиков в Астану.