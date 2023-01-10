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Футбольный клуб "Тобол" представил нового главного тренера

Футбол Новый тренер Тобола Фото: Instagram/fctobol
Чемпион Казахстана 2021 года, а также бронзовый призер прошлого сезона по футболу костанайский "Тобол" пригласил нового наставника. Им стал сербский специалист Милич Чурчич, который назначен на пост главного тренера костанайского коллектива, сообщает Zakon.kz.

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Миличу Чурчичу через две недели исполнится 42 года, карьеру тренера он начал в качестве ассистента 10 лет назад в ФК "Атырау", информирует пресс-служба костанайской команды. Далее работал в "Аль-Джахра" (Кувейт), сборной Ливии, "Пролетере" (Сербия) и иранском "Зоб Ахане". Прошедший сезон Чурчич отработал в качестве исполняющего обязанности главного тренера ФК "Шахтер" (Солигорск).

Под его руководством "горняки" третий раз подряд стали чемпионами Беларуси. Помогать Миличу Чурчичу в Костанае будет Иван Евич, который известен по работе в юношеских и национальной сборных Сербии. На других позициях будут тренер вратарей Евгений Набойченко и тренер по физподготовке Евгений Антонов.

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