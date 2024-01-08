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У самой титулованной футбольной сборной мира будет новый тренер

Бразилия Новый тренер Фото: Instagram/dorivaljroficial, Instagram/rchirisp
На пост главного тренера пятикратных чемпионов мира по футболу, команды Бразилии будет назначен местный специалист Доривал Жуниор, сообщает Zakon.kz.

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Данную новость распространила пресс-служба знаменитого бразильского клуба "Сан-Паулу", где последние 8 месяцев трудился Доривал Жуниор. 

61-летний специалист лично попросил отставки в клубе, чтобы возглавить "пентакампионов", самую титулованную сборную мира на планете.

"Сбывается моя мечта, и это стало возможно только благодаря признанию моей работы в "Сан-Паулу".Доривал Жуниор

Доривал Жуниор в своей карьере дважды возглавлял "Сан-Паулу", сначала это было в сезоне 2017/18, затем с апреля 2023 года и по сей день. 

В 2022 году он выиграл Кубок Либертадорес в качестве главного тренера "Фламенго". Ряд команд, по его руководством трижды брали Кубок Бразилии. Жуниор заменит Фернандо Диниза, который ранее тренировал пятикратных чемпионов мира. 

Между тем, в эти дни бразильские фанаты футбола прощаются с одним из легендарных футболистов и тренеров в истории этой южноамериканской страны. 6 января ушел из жизни Марио Загалло.   

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