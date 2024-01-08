У самой титулованной футбольной сборной мира будет новый тренер

На пост главного тренера пятикратных чемпионов мира по футболу, команды Бразилии будет назначен местный специалист Доривал Жуниор, сообщает Zakon.kz.

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Данную новость распространила пресс-служба знаменитого бразильского клуба "Сан-Паулу", где последние 8 месяцев трудился Доривал Жуниор.

NOTA OFICIAL



O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Dorival Júnior, que solicitou o desligamento para assumir o comando da seleção brasileira.



“É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São… pic.twitter.com/ySe4XnbgiT — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 7, 2024

61-летний специалист лично попросил отставки в клубе, чтобы возглавить "пентакампионов", самую титулованную сборную мира на планете.



"Сбывается моя мечта, и это стало возможно только благодаря признанию моей работы в "Сан-Паулу". Доривал Жуниор

Доривал Жуниор в своей карьере дважды возглавлял "Сан-Паулу", сначала это было в сезоне 2017/18, затем с апреля 2023 года и по сей день.



В 2022 году он выиграл Кубок Либертадорес в качестве главного тренера "Фламенго". Ряд команд, по его руководством трижды брали Кубок Бразилии. Жуниор заменит Фернандо Диниза, который ранее тренировал пятикратных чемпионов мира.

Между тем, в эти дни бразильские фанаты футбола прощаются с одним из легендарных футболистов и тренеров в истории этой южноамериканской страны. 6 января ушел из жизни Марио Загалло.