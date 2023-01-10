кто не сможет платить ЕСП с 2023 года

Поправки, внесенные в Налоговый кодекс РК, коснулись плательщиков Единого совокупного платежа (ЕСП), сообщает Zakon.kz.

Так, согласно закону с 1 января 2023 года не признаются в качестве плательщиков ЕСП:

лица, осуществляющие следующие виды деятельности:

консультационные или маркетинговые услуги;

деятельность в области бухгалтерского учета или аудита;

финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента;

деятельность в области права, юстиции и правосудия;

деятельность по осуществлению цифрового майнинга или обороту цифровых активов;

А также лица, оказывающие услуги на основании агентских договоров (соглашений).

Помимо этого, не признаются в качестве плательщиков единого совокупного платежа: