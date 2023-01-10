Кто не сможет платить ЕСП с 2023 года
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Поправки, внесенные в Налоговый кодекс РК, коснулись плательщиков Единого совокупного платежа (ЕСП), сообщает Zakon.kz.
Так, согласно закону с 1 января 2023 года не признаются в качестве плательщиков ЕСП:
лица, осуществляющие следующие виды деятельности:
- консультационные или маркетинговые услуги;
- деятельность в области бухгалтерского учета или аудита;
- финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента;
- деятельность в области права, юстиции и правосудия;
- деятельность по осуществлению цифрового майнинга или обороту цифровых активов;
А также лица, оказывающие услуги на основании агентских договоров (соглашений).
Помимо этого, не признаются в качестве плательщиков единого совокупного платежа:
- лица, которые оказывают услуги исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами, или реализуют исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами, сельскохозяйственную продукцию личного подсобного хозяйства собственного производства, за исключением подакцизной продукции, на территории объектов коммерческой недвижимости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве собственности, аренды, пользования, доверительного управления;
- лица, предоставляющие в имущественный наем (аренду) имущество, за исключением жилища;
- лица, занимающиеся частной практикой;
- иностранцы и лица без гражданства, за исключением кандасов;
- лица, имеющие государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.
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