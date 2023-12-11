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ЕСП не будет: как теперь оплачивать налог

ЕСП не будет: как теперь оплачивать налог Фото: pixabay
В Казахстане с 1 января 2024 года не будет Единого совокупного платежа (ЕСП), сообщает Zakon.kz.

Вместе с тем лица, оплачивающие данный платеж с нового года могут выбрать один из следующих режимов налогообложения при соответствии условиям:

  • Специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации;
  • СНР на основе патента;
  • СНР с использованием специального мобильного приложения;
  • СНР розничного налога.
"При этом предусмотрена возможность занятия предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в случае если не используется труд наемных работников, а годовой доход не превышает 12 МЗП", – рассказали в Департамент государственных доходов по городу Астане. 

Ранее ЕСП предназначался для самозанятых граждан, уплативших платеж, с доходом за календарный год не более 1175 МРП, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП, оказывая услуги и реализуя продукцию личного подсобного хозяйства другим физическим лицам. Основная цель введения ЕСП заключалась в привлечении самозанятых граждан в систему медицинского и социального страхования, а также пенсионного обеспечения временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год).

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Комитет государственных доходов
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