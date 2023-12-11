ЕСП не будет: как теперь оплачивать налог

В Казахстане с 1 января 2024 года не будет Единого совокупного платежа (ЕСП), сообщает Zakon.kz.

Вместе с тем лица, оплачивающие данный платеж с нового года могут выбрать один из следующих режимов налогообложения при соответствии условиям:



Специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации;

СНР на основе патента;

СНР с использованием специального мобильного приложения;

СНР розничного налога.

"При этом предусмотрена возможность занятия предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в случае если не используется труд наемных работников, а годовой доход не превышает 12 МЗП", – рассказали в Департамент государственных доходов по городу Астане.

Ранее ЕСП предназначался для самозанятых граждан, уплативших платеж, с доходом за календарный год не более 1175 МРП, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП, оказывая услуги и реализуя продукцию личного подсобного хозяйства другим физическим лицам. Основная цель введения ЕСП заключалась в привлечении самозанятых граждан в систему медицинского и социального страхования, а также пенсионного обеспечения временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год).

