Задержан замначальника отдела полиции в Мангистауской области

9 января задержан заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района Мангистауской области. Он был задержан за взятку, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Мангистауской области, 9 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДКНБ и Управления собственной безопасности ДП за коррупционное правонарушение задержан заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района Т. Есбаганбетов.

В данный момент проводятся следственные действия.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Весной 2022 года в Шымкенте за взятки от подчиненных был задержан полицейский. По данным Антикоррупционной службы, полицейский систематически получал взятки в размере 2 тыс. тенге от подчиненных за предоставление предусмотренных законом выходных дней.