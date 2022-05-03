В Шымкенте за систематические взятки от подчиненных задержан полицейский

Выявлены дополнительные факты ежемесячных поборов взяток с мая 2021 года по апрель 2022 года от своих сотрудников для руководства полка за общее покровительство. Пресс-служба Антикоррупционной службы

Кроме того, зафиксированы факты получения взятки в сумме 130 тыс. тенге в группе лиц по предварительному сговору с инспекторами роты за непривлечение к административной ответственности лиц за вождение автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.

По данным ведомства, установлено, что полицейский систематически получал взятки в размере 2 тыс. тенге от подчиненных за предоставление предусмотренных законом выходных дней.

Судом в отношении полицейского избрана мера пресечения «содержание под стражей». Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит. Пресс-служба Антикоррупционной службы