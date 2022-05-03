17:05 03.05.2022
В Шымкенте за систематические взятки от подчиненных задержан полицейский
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте 27 апреля при получении взятки от подчиненных в размере 178 тыс. тенге за покровительство по службе с поличным задержан командир четвертой роты полка патрульной полиции, сообщает Zakon.kz.
Выявлены дополнительные факты ежемесячных поборов взяток с мая 2021 года по апрель 2022 года от своих сотрудников для руководства полка за общее покровительство.Пресс-служба Антикоррупционной службы
Кроме того, зафиксированы факты получения взятки в сумме 130 тыс. тенге в группе лиц по предварительному сговору с инспекторами роты за непривлечение к административной ответственности лиц за вождение автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.
По данным ведомства, установлено, что полицейский систематически получал взятки в размере 2 тыс. тенге от подчиненных за предоставление предусмотренных законом выходных дней.
Судом в отношении полицейского избрана мера пресечения «содержание под стражей». Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.Пресс-служба Антикоррупционной службы