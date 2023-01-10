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В Казахстане изменились требования к школьной форме

В Казахстане изменились требования к школьной форме Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 30 декабря 2022 года внес изменения в требования к школьной форме для организаций среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, к элементам школьной формы как для девочек, так и для мальчиков добавлены трикотажная кофта/кардиган на пуговицах или замке, рубашка поло или тенниска.

Школьная форма для мальчиков включает:

  • пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.

Школьная форма для девочек включает:

  • пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузку, либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.

Вместе с тем исключено требование к парадной форме (белая рубашка - для мальчиков, белая блузка - для девочек).

Также теперь не является обязательным элементом галстук.

На школьной форме допускается размещение отличительных знаков: эмблема, нашивка, шеврон и другие организаций среднего образования.

В качестве тканей для школьной формы желательно использовать полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющими высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами. Ранее это было обязательным условием.

Предусматривается, что родители и иные законные представители детей, члены школьного самоуправления, попечительского совета и родительского комитета принимают участие в обсуждении вопросов школьной формы и вносят свои предложения.

Выбор фасона школьной формы и длины юбки определяется организацией среднего образования и советом (попечительский совет, родительский комитет, школьное самоуправление), утверждается протоколом общешкольного родительского собрания.

Вместе с тем органы управления образованием могут рекомендовать приобретение школьной формы у отечественных производителей, однако не могут оказывать предпочтение отдельным производителям школьной формы.

При приобретении школьной формы родители самостоятельны в выборе ее производителя.

Приказ вводится в действие с 10 января 2023 года.

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Министерство просвещения РК Казахстан
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