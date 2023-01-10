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Лучший снайпер НХЛ Коннор Макдэвид играет в рваных носках

Хоккей Макдэвид Носки Фото: YouTube/sportsnet
Канадский форвард хоккейного клуба "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид в одном из своих интервью продемонстрировал, как носит одну и ту же пару носков на тренировках и во время матчей Национальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

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Коннора Макдэвида считают самым быстрым игроком, также он является лучшим бомбардиром в НХЛ. Как шутят журналисты, наконец-то раскрыт секрет его гениальности. В одном из послематчевых интервью попал эпизод, в котором талантливый хоккеист оказался без обуви. У самого высокооплачиваемого хоккеиста НХЛ, с зарплатой 12,5 млн долларов в год, были дырявые носки. 



Удивленный журналист спросил Коннора, почему он их носит. 

"Такие носки больше не делают. Не помню, что за бренд, может быть, они начнут скоро, стоит подождать", – отреагировал знаменитый хоккеист.

Своим ответом он скорее хотел высказаться о качестве носков. Одни считают, что он носит их в виде амулета. Другие думают, игрок дорожит этими носками, потому что, в отличие от обычных, у них специальный крой, который меньше натирает ноги. Видимо, из-за огромных дырок носки создают комфортный микроклимат внутри конька. 


Хоккей НХЛ Рваные носки

Фото: Instagram/mcdavid97

На 10 января 25-летний Коннор Макдэвид возглавляет список лучших снайперов НХЛ в нынешнем сезоне. Канадский нападающий забросил 34 шайбы и отдал 43 передачи, набрав в итоге 77 очков.

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