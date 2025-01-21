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Спорт

Один из лучших бомбардиров НХЛ получил серьезное наказание за удар клюшкой в лицо

Хоккей Дисквал 3 игры, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 17:24 Фото: Instagram/EdmontonOilers
Форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид дисквалифицирован на три матча за удар клюшкой в лицо хоккеиста Конора Гарланда, а также получил денежный штраф в размере 195 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба НХЛ, капитан "нефтяников" наказан по итогам поединка чемпионата НХЛ с "Ванкувер Кэнакс".

В конце этого матча 28-летний нападающий ударил клюшкой в лицо Конора Гарланда, за что удостоился дисциплинарного штрафа до финального свистка.

Помимо отстранения от трех игр Макдэвид оштрафован на 195 312 долларов. В итоге форвард "Ойлерз" пропустит ближайшие встречи с "Вашингтон Кэпиталз", "Ванкувер Кэнакс" и "Баффало Сейбрз".

В этом сезоне после 43 игр на счету Конора Макдэвида 65 (20+45) очков и он входит в топ-5 лучших бомбардиров НХЛ.

Утром 22 января капитан "Ойлерз" не сможет помочь своем коллективу в противостоянии с лидером общей таблицы Лиги – "Вашингтон Кэпиталз", лидер которого Александр Овечкин накануне посетил Зал славы клуба "нефтяников".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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