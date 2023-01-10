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Арктический антициклон накроет большую часть Казахстана

Арктический антициклон накроет большую часть Казахстана Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть территории по-прежнему будет оказывать влияние арктический антициклон с морозной погодой без осадков.

"На юге, юго-востоке, востоке, севере республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, на юге, юго-востоке республики в горных районах временами ожидаются сильный снег, усиление ветра, метель, гололед. По республике ожидается туман". РГП "Казгидромет"

Ночью на севере Актюбинской области ожидается до -40-41 градуса,

  • в Мангистауской области сохраняется -25 градусов,
  • в Акмолинской области – сильный мороз до -40 градусов,
  • в Карагандинской области ожидается -35-38 градусов,
  • в Актюбинской области – мороз до -35-36 градусов,
  • в Атырауской области прогнозируют -30 градусов,
  • на севере Туркестанской области также сильный мороз -25-27 градусов,
  • на севере, в горных районах Жетысуской области – сильный мороз -25 градусов.

В Астане – переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -35...-37°С, днем -26...-28°С.

В Алматы – облачно, временами снег, туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью и днем -10...-12°С, днем с дальнейшим понижением.

В Шымкенте – переменная облачность, ночью и утром временами снег, туман. Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -14...-16°С, днем -8...-10°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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