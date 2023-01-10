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В Казахстане утвердили новые правила распределения мест в студенческих общежитиях

в Казахстане утвердили новые правила распределения студенческих общежитий Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 30 декабря 2022 года утвердил новые правила распределения мест в общежитиях организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Так, предоставление общежития обучающимся в организациях высшего и послевузовского образования (госуслуга) оказывается физическим лицам бесплатно на основании заявления.

Информация о наличии свободных мест в общежитиях размещается на официальном сайте вуза ежемесячно.

Места в общежитии распределяются на конкурсной основе специально созданной комиссией в приоритетном порядке:

  • лицам с инвалидностью, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, у которых один или оба родителя являются лицами с инвалидностью;
  • лицам из числа молодежи, оставшмеся без попечения родителей до совершеннолетия, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ, лицам из числа сельской молодежи, поступившим на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, а также кандасам;
  • обучающимся в рамках проекта "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін – 2050");
  • обучающимся, зачисленным на первый курс, обладающим знаком "Алтын белгі", обучающимся, имеющим сертификат победителя или призера Президентской, международной и республиканской олимпиады и конкурса, а также абитуриентам, окончившим организацию с отличием с подтверждающим документом об образовании (свидетельство, аттестат, диплом);
  • обучающимся, принятым на обучение на первый курс в соответствии с государственным образовательным заказом, имеющим высокий балл по итогам ЕНТ или Комплексного тестирования, вступительных экзаменов по предметам или в форме тестирования, проведенных организацией образования;
  • обучающимся из числа учащихся старших курсов, имеющим высокие результаты в учебной, научной и общественной работе;
  • иные обучающиеся ОВПО.

Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляются через:

  • ОВПО;
  • веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz.

Приказ вводится в действие с 20 января 2023 года.

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