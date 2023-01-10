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Законодательство РК

В КГД сообщили, что процедура внесудебного банкротства бесплатная

В КГД сообщили, что процедура внесудебного банкротства бесплатная Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В соцсетях появилось много публикаций о предоставлении платных услуг по банкротству граждан. В Комитете государственных доходов заявили, что внесудебное банкротство (по долгам не более 5,5 млн. тенге) является абсолютно бесплатной процедурой, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в комитете, с марта 2023 года эту услугу можно получить через сайт E-gov и мобильное приложение "e-Salyq Аzamat".
"За более подробной информацией о банкротстве гражданам необходимо обратиться по номеру 1414 (добавочный номер 3) либо Telegram-чат". Пресс-служба КГД МФ РК
Информация о порядке прохождения процедуры банкротства также опубликована на сайтах Министерства финансов РК и Комитета госдоходов.

В начале января был опубликован закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК". Закон предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

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Анастасия Стативкина
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