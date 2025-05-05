Процедуру внесудебного банкротства упростили для казахстанцев

В Казахстане упростили применение процедуры внесудебного банкротства для граждан, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по делам государственной службы (АДГС) от 5 мая 2025 года, теперь казахстанцам, чтобы инициировать процесс внесудебного банкротства, больше не нужно собирать целый ряд бумаг, которые ранее могли стать серьезным препятствием.

В частности, отменено требование о предоставлении:

документов, подтверждающих точную сумму задолженности; данных о наименовании каждого кредитора; различных справок и сведений, касающихся попыток урегулирования долга.

"Если раньше заявителям приходилось тратить немало времени и сил на сбор необходимой информации в бумажном виде, то теперь в рамках рекомендаций АДГС проведена интеграция соответствующих информационных систем и органы государственных доходов получают все ключевые данные напрямую из системы кредитного бюро", – сообщили в ведомстве.

Там отмечают, что особое значение нововведение имеет для социально уязвимых категорий граждан, для которых сбор документов прежде являлся сложным барьером на пути к финансовому оздоровлению.

Ранее заместитель председателя Комитета госдоходов Сеилжан Ахметов описал портрет людей, признанных банкротом в Казахстане.