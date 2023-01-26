Топ-9 самых больших футбольных стадионов в мире

Футбольные стадионы давно перестали быть просто местом для активной спортивной жизни, и сегодня являются визитной карточкой страны. С ростом числа поклонников футбола, увеличиваются и размеры таких сооружений. Zakon.kz собрал рейтинг крупнейших стадионов мира по посадочным местам.

Стадион Нарендра Моди (132 000 зрителей)

На сегодняшний день является крупнейшим стадионом мира, и находится в индийском штате Гуджарат. Арену используют для матчей по крикету. Стадион был построен в 1983 году и был впервые отремонтирован в 2006 году. Он стал регулярным местом проведения международных матчей в городе. Помимо крикета, на стадионе проходило несколько программ, организованных правительством Гуджарата.

Стадион Первого Мая (114 000 зрителей)

Считается вторым самым большим по вместительности стадионом мира общей площадью 207 000 м², рассчитан на 114 000 зрителей, и находится в Северной Кореи. Площадка была открыта 1 мая 1989 года, и известен не столько футболом, сколько проводимыми на нем военными парадами, на которых прославляют великого вождя страны. Стадион построен в с крупнейшем городе КНДР Пхеньхане, и назван в честь празднования Дня трудящихся. Арки здания расположены в форме круга и составляют 16 лепестков. Огромнейшая арена возвышается на 60 метров, площадью 2 000 000 квадратных метров.

Мичиган Стэдиум (107 601 человек)

В США это самый большой стадион. Арена в Анн-Арборе носит неофициальное название "Большой дом". Стадион построили для американского футбола, он принимает матчи Университета Мичигана в NCAA. На арене также прошло несколько крупных хоккейных и футбольных матчей. Кроме того, на стадионе проводятся выпускные вечера.

Бивер Стэдиум (106 572 зрителя)

Другой не менее крупный стадион в США, попавший в топ самых вместительных спортивных арен планеты, – "Бивер Стэдиум". Его построили в 1960 году возле Пенсильванского государственного университета. Изначально стадион вмещал немногим более 45 000 человек, но его неоднократно реконструировали, и сейчас на арене могут одновременно присутствовать 106 572 зрителя. Стадион назван в честь губернатора Пенсильвании и президента попечительского совета университета Джеймса Бивера.

Ацтека (105 000 зрителей)

Также считается большим футбольным стадионом и находится в Южной Америке, построен он был в 1966 году. На спортивной площадке было много ярких футбольных моментов. Четверть финал 1986 года между Аргентиной и Англией, в котором легендарный Диего Марадона забил мяч рукой. Прошел на арене и "Матч века", когда Италия в полуфинале 1970 года обыграла Германию со счетом 4:3 и забила пять мячей в дополнительное время.

Помимо футбольных матчей, здесь проходят крупные мероприятия. Так, в 1993 году на стадионе выступал Майкл Джексон, а в 1999 году прошла встреча Иоанна Павла II с жителями Мексики.

Уэмбли (90 000 зрителей)

Футбольный стадион, расположенный в Англии, был открыт в 2007 году на месте старого стадиона "Уэмбли", известным также как "Эмпайр Стейдиум". Это был один из самых известных футбольных стадионов мира до момента его сноса в 2003 году. Кроме матчей национальной сборной, здесь проводятся полуфиналы и финалы Кубка Англии, матчи Суперкубка Англии, финалы Кубка Футбольной лиги и Трофея Футбольной лиги, а также матчи плей-офф Футбольной лиги. В 2011 году стадион принял финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. В 2013 году на "Уэмбли" вновь прошел финал Лиги чемпионов УЕФА.

Букит Джалил (87 411 зрителей)

Стадион построили в Малайзии в 1998 году для проведения игр Британского Содружества. Это самый крупное спортивное сооружение в Малайзии, и одно из крупнейших на планете. Здесь проходят футбольные встречи за кубок и суперкубок страны. Это место встреч команд со всего мира в борьбе за Кубок и Суперкубок Малайзии по футболу.

Солт Лейк (85 000 зрителей)

Солт Лейк в индийском городе Калькутта, занимает второе место среди всех спортивных сооружений мира, и называется комплексом молодежи Индии. Стадион был построен в 1984 году и по сей день служит домашней ареной национальной сборной Индии, которая сыграла здесь немало матчей. Площадь его территории равна 309 тысяч квадратных метров, а само строение напоминает форму эллипса. На стадионе проводятся футбольные и легкоатлетические мероприятия.

Азади (78 116 зрителей)

Открытие стадиона, было приурочено к седьмым азиатским играм. Сегодня это главная футбольная арена Ирана, и один из самых вместительных стадионов в мире, где тренируется национальная сборная Ирана, клубы "Персеполис" и "Эстеглал". Стадион был открыт в1973 году, а площадь спортивной арены приблизительно около 3 млн квадратных метров.