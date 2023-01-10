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В одной из шахт Бестобе найден труп "черного" старателя

Найден труп в шахте Фото: Instagram/altynalmas.kz
На территории неработающей шахты рудника Бестобе обнаружен труп нелегального старателя, сообщает Zakon.kz.

О происшествии в полицию сообщил дежурный работник рудника. На поверхность тело подняли другие "черные" старатели, говорится в сообщении АО "АК Алтыналмас".

Погибшим оказался уроженец Узбекистана 1982 года рождения.

Обнаружил тело другой незаконный старатель. Он рассказал, что обнаружил тело лежащего на спине мужчины без признаков жизни недалеко от "кандейки" (комната отдыха горняков). Рядом с трупом лежали камни. Погибший, по его словам, находился в шахте на протяжении 18 дней. Сам очевидец к тому времени провел в шахте уже две недели.

"Вместе со своим подельником они погрузили тело в мешок и извлекли на поверхность с 475-го горизонта шахты "Центральная", где его впоследствии и обнаружили. По данному происшествию заведено уголовное дело". Пресс-служба АО "АК Алтыналмас"

В сообщении компании "АК Алтыналмас", которой принадлежит рудник, говорится, что людей неоднократно предупреждали об опасности нелегальной добычи золотосодержащей руды в шахте рудника Бестобе. На сегодняшний день шахта законсервирована: электронная и телефонная связь отключена, стволы шахт перекрыты, люки ходовых отделений заварены, двери опечатаны и сданы под охрану, вентиляция не работает, подъемные установки приведены в нерабочее состояние, экстренный запуск подъемных установок невозможен. К тому же рудник продолжает затапливаться грунтовыми водами.

В 2022 году здесь задержаны и переданы полиции более 940 нелегальных старателей.

22 июля 2022 года в неработающей шахте Бестобе был найден труп в спальном мешке.

В апреле того же года на руднике обходчики обнаружили тело 43-летнего жителя Павлодарской области. По данным полиции Степногорска, он скончался от ишемической болезни сердца. Покойный также незаконно проник в шахту, где его, вероятно, бросили напарники.

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