Синоптики рассказали, когда прекратится снегопад в Алматы

Фото: Zakon.kz

Ближе к обеду 10 января 2023 года в Алматы начался снегопад, который до сих пор не прекратился. В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня, в котором говорится, когда в южной столице ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Алматы 11 января - облачно, временами снег, туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10-12 мороза, днем с дальнейшим понижением;

- облачно, временами снег, туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10-12 мороза, днем с дальнейшим понижением; 12 января - переменная облачность, ночью и утром снег. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 16-18 мороза;

- переменная облачность, ночью и утром снег. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 16-18 мороза; 13 января - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 16-18 мороза. Также синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы и Шымкента. Астана 11 января ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 35-37, днем 26-28 мороза;

ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 35-37, днем 26-28 мороза; 12 января - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 28-30, днем 20-22 мороза;

- переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 28-30, днем 20-22 мороза; 13 января - переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 15-17 мороза. Шымкент 11 января ожидается переменная облачность, ночью и утром временами снег, туман. Ветер северо- западный, северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 8-10 мороза;

ожидается переменная облачность, ночью и утром временами снег, туман. Ветер северо- западный, северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 8-10 мороза; 12-13 января - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 24-26, днем 13-15 мороза. Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 января 2023 года. По информации РГП "Казгидромет", на большую часть территории по-прежнему будет оказывать влияние арктический антициклон с морозной погодой без осадков. Читайте также В 13 областях Казахстана введено временное ограничение движения

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