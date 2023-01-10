Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Похищено более 367 млн тенге –завершено расследование в отношении экс-главы Управления спорта Алматы

Завершено расследование в отношении экс-главы Управления спорта Алматы Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой завершено расследование уголовного дела по факту хищения более 367 миллионов тенге. Одним из главных подозреваемых стал экс-руководитель Управления спорта Алматы, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что в период пандемии (2020-2021 г.) экс-руководитель управления и его подчиненные перечислили средства на банковские счета родственников директора ТОО, воспользовавшись ослаблением контроля и ограничениями из-за коронавирусной инфекции.

Так, экс-руководитель без предоставления потенциальным поставщикам услуг равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок обеспечил неправомерное заключение договора с ТОО.

После заключения договора под предлогом пандемии было подписано дополнительное соглашение, по условиям которого проведение спортивных мероприятий заменено на проведение онлайн тренировок и турниров, не включенных в реестр видов спорта РК, с заведомо завышенной стоимостью производимых затрат.


"В рамках соглашения оформлены фиктивные договора на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа. Согласно фиктивным актам выполненных работ, проведено 452 мероприятия, направленных на популяризацию и развитие массовых видов спорта и традиционных спортивно-массовых мероприятий". Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК

В настоящее время участники уголовного процесса ознакомились с материалами дела.

Константин Вноровский
Антикор Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
кто не сможет платить ЕСП с 2023 года
Кто не сможет платить ЕСП с 2023 года
Казахстан МВД мат штраф арест мелкое хулиганство
За мат в общественном месте будет грозить штраф 69 тыс. тенге или арест на 30 суток
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления