Похищено более 367 млн тенге –завершено расследование в отношении экс-главы Управления спорта Алматы

Антикоррупционной службой завершено расследование уголовного дела по факту хищения более 367 миллионов тенге. Одним из главных подозреваемых стал экс-руководитель Управления спорта Алматы, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что в период пандемии (2020-2021 г.) экс-руководитель управления и его подчиненные перечислили средства на банковские счета родственников директора ТОО, воспользовавшись ослаблением контроля и ограничениями из-за коронавирусной инфекции.

Так, экс-руководитель без предоставления потенциальным поставщикам услуг равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок обеспечил неправомерное заключение договора с ТОО.

После заключения договора под предлогом пандемии было подписано дополнительное соглашение, по условиям которого проведение спортивных мероприятий заменено на проведение онлайн тренировок и турниров, не включенных в реестр видов спорта РК, с заведомо завышенной стоимостью производимых затрат.





"В рамках соглашения оформлены фиктивные договора на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа. Согласно фиктивным актам выполненных работ, проведено 452 мероприятия, направленных на популяризацию и развитие массовых видов спорта и традиционных спортивно-массовых мероприятий". Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК

В настоящее время участники уголовного процесса ознакомились с материалами дела.

