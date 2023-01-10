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Видео с мальчиком на велике в 31-градусный мороз рассмешило пользователей Сети

Видео с мальчиком на велике в 31-градусный мороз рассмешило пользователей Сети Фото: скриншот видео
В социальных сетях 10 января 2023 года появилось видео, которое снято в Астане при 31-градусном морозе. На кадрах можно увидеть одетого не по погоде мальчика, разъезжающего по улице на велике, сообщает Zakon.kz.

Под роликом, опубликованным в одном из столичных Instagram-пабликов, говорится, что таким образом "столичные дети укрепляют иммунитет".

Некоторых пользователей Сети видеоролик рассмешил, и они увидели себя в этом мальчике.

  • "Кто ты, воин",
  • "Будущий Бэтмен",
  • "Зато в школу не пошел",
  • "Джигитам мороз не страшен",
  • "Пофиг мороз, я в Астане рос",
  • "А вы говорите холодина, холодина",
  • "Вечером отхватит, родители на работе",
  • "Все в голове! Главное - позитивно мыслить",
  • "Мне кажется, родители даже не знают, что он так гоняет",
  • "У меня сын с горки пришел только что. На ватрушке покатались, петарды повзрывали. Нашим детям мороз ни по чем",
  • "Помню, всегда ждали, когда отменят занятия из-за мороза, и мы тут же бежали играть в хоккей во дворе. Приходишь домой, вся одежда колом"
  • "Сегодня мой старший ходил в шортах и футболке за хлебом, у мужа был шок но ему 20! Так что ответственность несет сам, а то сейчас закидают",
  • "В детстве тоже так гонял, но тогда совсем было все по-другому... Это сейчас, чуть что, сразу менингит, сопли и т. д... Молодец пацан, хоть глаза отдохнут от телефона", - написали они, сопроводив свои комментарии смеющимися смайликами.

Если одних видео позабавило и напомнило об их детстве, то другие возмутились поведением мальчика и осудили родителей:

  • "Не смешно. Где родители?"
  • "И пополняют хирургам статистику",
  • "Потом с менингитом или невритом в больницу попадают",
  • "Школу отменили, зато на улице ходят гуляют, даже без куртки",
  • "У нас ночью подростки лет 15-16 гуляли и еще одна девочка с ними была лет 10-11 на вид, один из них был в футболке".

19 декабря 2022 года в соцсетях появилось забавное видео, на кадрах которого мужчина на ледянке тащит за собой ребенка. Пользователей Казнета ролик рассмешил.

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