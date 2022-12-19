Папа вам не мама: видео с ребенком на ледянке рассмешило казахстанцев

19 декабря 2022 года в социальных сетях появилось забавное видео – мужчина на ледянке тащит за собой ребенка. Пользователей Казнета ролик рассмешил, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик с подписью "Понедельник – день тяжелый" опубликовали в одном из столичных instagram-пабликов.

Большинство комментаторов видео позабавило:

"Сладкий";

"Я тоже так хочу";



"Папа вам не мама";

"После корпоратива";



"Суровые астанчане";

"Только родители поймут";



"Круто! Меня тоже повозите так";

"Это я на работу в понедельник";

"На ледянке. Все мечтают об этом";

"Все нормально, все под контролем";

"С "Меги" детей выводить только так, по-другому не уйдут".



Но нашлись среди пользователей Казнета и те, кто осудил мужчину:

"Вообще не смешно";

"Земля холодная, жалко ребенка";

"Таких родителей надо штрафовать".

Ранее казахстанцы были в восторге от видео замерзающего Каспийского моря, которое снял актауский блогер Нуркен Тажибай.