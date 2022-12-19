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Папа вам не мама: видео с ребенком на ледянке рассмешило казахстанцев

Папа вам не мама: видео с ребенком на ледянке рассмешило казахстанцев Фото: скриншот видео
19 декабря 2022 года в социальных сетях появилось забавное видео – мужчина на ледянке тащит за собой ребенка. Пользователей Казнета ролик рассмешил, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик с подписью "Понедельник – день тяжелый" опубликовали в одном из столичных instagram-пабликов.

Большинство комментаторов видео позабавило:

  • "Сладкий";
  • "Я тоже так хочу";
  • "Папа вам не мама";
  • "После корпоратива";
  • "Суровые астанчане";
  • "Только родители поймут";
  • "Круто! Меня тоже повозите так";
  • "Это я на работу в понедельник";
  • "На ледянке. Все мечтают об этом";
  • "Все нормально, все под контролем";
  • "С "Меги" детей выводить только так, по-другому не уйдут".

Но нашлись среди пользователей Казнета и те, кто осудил мужчину:

  • "Вообще не смешно";
  • "Земля холодная, жалко ребенка";
  • "Таких родителей надо штрафовать".

Ранее казахстанцы были в восторге от видео замерзающего Каспийского моря, которое снял актауский блогер Нуркен Тажибай.

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