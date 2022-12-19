Папа вам не мама: видео с ребенком на ледянке рассмешило казахстанцев
Фото: скриншот видео
19 декабря 2022 года в социальных сетях появилось забавное видео – мужчина на ледянке тащит за собой ребенка. Пользователей Казнета ролик рассмешил, сообщает Zakon.kz.
Видеоролик с подписью "Понедельник – день тяжелый" опубликовали в одном из столичных instagram-пабликов.
Большинство комментаторов видео позабавило:
- "Сладкий";
- "Я тоже так хочу";
- "Папа вам не мама";
- "После корпоратива";
- "Суровые астанчане";
- "Только родители поймут";
- "Круто! Меня тоже повозите так";
- "Это я на работу в понедельник";
- "На ледянке. Все мечтают об этом";
- "Все нормально, все под контролем";
- "С "Меги" детей выводить только так, по-другому не уйдут".
Но нашлись среди пользователей Казнета и те, кто осудил мужчину:
- "Вообще не смешно";
- "Земля холодная, жалко ребенка";
- "Таких родителей надо штрафовать".
Ранее казахстанцы были в восторге от видео замерзающего Каспийского моря, которое снял актауский блогер Нуркен Тажибай.
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