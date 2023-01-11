СМИ: В Афганистане закроют салоны красоты для женщин

Как утверждает телеканал Al Arabiya, представители радикального движения "Талибан*" приняли решение закрыть все салоны красоты для женщин, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала, талибы установили десятидневный срок, после которого салоны красоты закроют свои двери для посетительниц. Утверждается, что радикалы также запретили девушкам работать в торговых центрах.

Глава политического офиса талибов в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин в свою очередь заявил, что сообщения СМИ о закрытии салонов красоты для женщин в стране не соответствуют действительности, передает ТАСС.



Талибы пришли к власти в 2021 году и обещали не ограничивать права женщин. За это время женщинам запретили получать школьное и высшее образование, работать в ряде отраслей, посещать общественные места без сопровождения мужчин. Для женщин также ввели обязательное ношение бурки, которая полностью закрывает голову и тело.





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Таким образом, на данный момент в стране фактически запрещено любое образование для женщин. Женщинам также запрещено работать и преподавать в школах. Кроме того, они не могут посещать мечети и религиозные семинарии.

* Организация, запрещенная в Казахстане

