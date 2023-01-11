СМИ: В Афганистане закроют салоны красоты для женщин
По данным телеканала, талибы установили десятидневный срок, после которого салоны красоты закроют свои двери для посетительниц. Утверждается, что радикалы также запретили девушкам работать в торговых центрах.
Глава политического офиса талибов в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин в свою очередь заявил, что сообщения СМИ о закрытии салонов красоты для женщин в стране не соответствуют действительности, передает ТАСС.
Талибы пришли к власти в 2021 году и обещали не ограничивать права женщин. За это время женщинам запретили получать школьное и высшее образование, работать в ряде отраслей, посещать общественные места без сопровождения мужчин. Для женщин также ввели обязательное ношение бурки, которая полностью закрывает голову и тело.
Таким образом, на данный момент в стране фактически запрещено любое образование для женщин. Женщинам также запрещено работать и преподавать в школах. Кроме того, они не могут посещать мечети и религиозные семинарии.
* Организация, запрещенная в
Казахстане