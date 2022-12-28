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Совбез ООН призвал Талибан отменить ограничения в отношении женщин в Афганистане

Совбез ООН призвал талибов дать права женщинам Фото: pixabay
Совет безопасности ООН призвал Талибан (запрещенная в Казахстане террористическая организация) отменить политику, направленную против женщин и девочек в Афганистане, сообщает Zakon.kz.

24 декабря власти Афганистана запретили женщинам работать в неправительственных организациях. Талибы уже приостановили университетское образование для женщин и среднее школьное образование для девочек, сообщает The Guardian.

В Совбезе ООН заявили о встревоженности этими ограничениями и призвали к "полному, равному и значимому участию женщин и девочек в жизни Афганистана".

Международное сообщество поставило соблюдение прав женщин в качестве условия на переговорах с правительством Талибана о восстановлении помощи.

В воскресенье несколько иностранных гуманитарных организаций объявили о приостановке своей деятельности в Афганистане.

Женщин также вытеснили со многих государственных должностей, им запрещено путешествовать без родственника-мужчины и предписано покрываться вне дома, предпочтительно паранджой.

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Данияр Кунафин
Совет безопасности ООН Афганистан
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