Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о Первом Президенте

Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы", сообщает Zakon.kz.

Информация опубликована на сайте Конституционного суда РК.

"Основываясь на воле народа Казахстана, выраженной на республиканском референдуме от 5 июня 2022 года, об исключении из Конституции Республики Казахстан пункта 4 статьи 46 и других норм, признать, что в настоящее время в Конституции Республики Казахстан отсутствуют правовые основания для сохранения Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу", – говорится в постановлении.

Постановление было принято в ответ на обращение группы депутатов парламента в Конституционный суд РК 5 января 2023 года.



Постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Казахстана, окончательным и обжалованию не подлежит.