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Генпрокуратура Перу начала расследование в отношении президента

протесты в Перу Фото: Twitter/reportersalles
Генеральная прокуратура Перу проведет предварительное расследование в отношении президента Дины Болуарте по подозрению в геноциде из-за гибели протестующих, сообщает Zakon.kz.

Предварительное расследование связано с предполагаемым совершением таких преступлений, как геноцид, убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, совершенных во время протестов в декабре 2022 года и январе 2023-го в регионах Апуримак, Либертад, Пуно, Хунин, Арекипа и Аякучо, сообщает ТАСС.

Ранее генпрокуратура Перу и ее глава Патрисия Бенавидес сообщили о начале двух предварительных расследований в отношении президента без уточнения преступлений, в совершении которых ее подозревают.

Как сообщило ведомство, помимо Болуарте в качестве подозреваемых проходят председатель совета министров Альберто Отарола, глава МВД Виктор Рохас, министр обороны Хорхе Чавес, а также бывший премьер-министр Педро Ангуло и экс-министр внутренних дел Сесар Сервантес. 

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